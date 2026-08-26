Saronnese

UBOLDO – Un calendario pensato per coinvolgere diverse fasce d’età, con appuntamenti dedicati ai più piccoli e serate rivolte agli adulti. È quello proposto dalla Biblioteca Casa dei Talenti di Uboldo, in via Per Origgio 1, che per il 2026 ha preparato un programma di iniziative tra teatro, letture animate, musica e occasioni di incontro. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Per i bambini il programma prende il via 12 settembre alle 16 con Natali’ e la conchiglia misteriosa, spettacolo di Amaltheatro dedicato al teatro per l’infanzia. Il calendario prosegue 26 settembre, sempre alle 16, con Arriva l’autunno, laboratorio con lettura animata pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta della nuova stagione.

Il mese di ottobre porta in biblioteca l’atmosfera di Halloween. Il 31 ottobre alle 16 è in programma Halloween in biblioteca, laboratorio con lettura animata. Le iniziative per i bambini continueranno poi a dicembre: il 12 dicembre alle 16 sarà la volta di Natale da favola!, laboratorio con lettura animata, mentre il 19 dicembre, alla stessa ora, è previsto L’omino del pane dei Fratelli Caproni, spettacolo di teatro per l’infanzia.

Accanto alle proposte per i più piccoli, la Biblioteca Casa dei Talenti ha organizzato una rassegna di appuntamenti serali dedicati agli adulti. Il primo è fissato per il 11 settembre alle 21 con La felicità di Emma, di Pem Habitat Teatrali, spettacolo teatrale. Il 25 settembre sarà invece protagonista la musica con Omaggio a Morricone, degli Eccentrici Dadarò, un reading musicale.

Il calendario proseguirà 23 ottobre alle 21 con Nina, ancora degli Eccentrici Dadarò, questa volta in forma di spettacolo teatrale. Il 30 ottobre spazio a Io, Roberta Ippolita Lucia, del Teatro della Cooperativa, mentre il 20 novembre sarà proposto Enjoy the Sound, con Luca Rampini, reading musicale.

Gli ultimi due appuntamenti dell’anno saranno dedicati alla guida all’ascolto. Il 4 dicembre alle 21 Marco Mascolo proporrà Rifugi stereofonici – Guida all’ascolto di Pino Daniele. La rassegna si concluderà il 11 dicembre, sempre alle 21, con Rifugi stereofonici – Guida all’ascolto del Buena Vista Social Club, ancora con Marco Mascolo.

La proposta nasce con l’obiettivo di trasformare la biblioteca in uno spazio di incontro e partecipazione, attraverso iniziative capaci di unire cultura, lettura, teatro e musica. Per i più piccoli il filo conduttore è quello di ascoltare, imparare e liberare la creatività attraverso storie e laboratori; per gli adulti, invece, il calendario invita a vivere la cultura come esperienza condivisa.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alla Biblioteca di via Per Origgio 1 e sono a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare il numero 02 9699 2250 oppure scrivere a [email protected].