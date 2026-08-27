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SARONNO – Dopo la pausa estiva, il Pedale Saronnese è tornato in gara con i suoi Giovanissimi e lo ha fatto subito con un risultato di rilievo. A Orino, su un circuito tecnico e impegnativo, gli atleti della società saronnese hanno affrontato il rientro alle competizioni mettendosi alla prova con determinazione.

A brillare è stata soprattutto Martina Balestrini, impegnata nella categoria G6. La giovane ciclista ha disputato una gara di alto livello, conquistando il primo posto tra le femmine e chiudendo al secondo posto assoluto nella classifica generale. Un risultato che ha permesso a Balestrini di salire sul podio già al primo appuntamento dopo la pausa estiva.

Buona prestazione anche per Tommy Aleotti, nella categoria G5. In una gara particolarmente combattuta, l’atleta del Pedale Saronnese ha lottato fino al traguardo, chiudendo all’11° posto.

Il ritorno alle competizioni ha quindi regalato soddisfazioni alla formazione saronnese, con i giovani atleti impegnati non solo nella ricerca del risultato, ma anche nel vivere la gara con spirito di squadra e divertimento. Un avvio incoraggiante per il prosieguo della stagione.

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