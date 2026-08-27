Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Women prosegue la propria campagna acquistiin vista della nuova stagione nel campionato di Serie C, con l’obiettivo di confermarsi tra le forze trainanti del torneo e ripetere l’ottimo percorso compiuto finora. Sotto la guida del presidente Riccardo Gioia e con l’innesto del nuovo allenatore Angelo Mastropasqua, affiancato da uno staff tecnico rinnovato, la società ha impostato una strategia di crescita mirata.

La rosa è stata definita ricercando un solido equilibrio tra l’esperienza di elementi già affermati e l’entusiasmo di giovani di valore. In quest’ottica si inserisce l’arrivo di Aurora Caltanissetta, giocatrice classe 2007 in grado di ricoprire con duttilità sia il ruolo di terzino sia quello di centrocampista.

Cresciuta calcisticamente nella Freccia azzurra, squadra del suo paese con cui ha militato per quattro anni insieme ai compagni maschi, Caltanissetta ha poi maturato un’importante esperienza di sei anni nel settore giovanile dell’Inter, dall’Under 12 fino all’Under 17. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Como Women, mettendosi in luce nel campionato Primavera e collezionando presenze anche con la prima squadra. Il suo approdo alla Caronnese rappresenta una scelta di determinazione e crescita personale, supportata dall’accoglienza trovata nell’ambiente rossoblù e dalla volontà di contribuire al raggiungimento dei traguardi della squadra.

27082026