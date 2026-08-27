VENEGONO SUPERIORE – Dalla serie D alla serie A, a soli 18 anni. Il sogno di Lorenzo Maddalon, giovane portiere della Varesina, diventa realtà: il club rossoblù ha infatti annunciato la sua cessione a titolo definitivo e oneroso alla Fiorentina.

Classe 2008, Maddalon è stato uno dei giovani protagonisti della scorsa stagione della Varesina, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nonostante la giovanissima età. Il portiere ha infatti collezionato 20 presenze con la maglia rossoblù, mettendosi in mostra nel campionato di serie D e attirando l’attenzione di un club del massimo campionato italiano.

Adesso per lui si aprono dunque le porte della Fiorentina, con il passaggio dal calcio dilettantistico alla realtà di una società di serie A. Un salto importante per il giovane estremo difensore e, allo stesso tempo, una soddisfazione per la Varesina, che vede un proprio talento approdare in uno dei principali club italiani. «La società augura a Lorenzo le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera», è il saluto della Varesina nel comunicato con cui è stata ufficializzata l’operazione.

Per Maddalon comincia così una nuova avventura: dai pali della Varesina e della serie D al mondo della serie A, con la maglia viola e la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita in una delle realtà più prestigiose del calcio italiano.