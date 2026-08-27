Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Anche Ceriano Laghetto piange la scomparsa di don Fiorino Ronchi, sacerdote molto conosciuto nel territorio e ricordato con affetto per la sua lunga attività pastorale. A esprimere il cordoglio della comunità è anche Dante Cattaneo, consigliere comunale ed ex sindaco cerianese.

Don Fiorino ha trascorso complessivamente 31 anni della propria attività pastorale tra Ceriano Laghetto e il vicino Villaggio Brollo, diventando nel corso del tempo un punto di riferimento per molte famiglie e generazioni di giovani.

«Addio ad un uomo generoso, ad un sacerdote di grande carisma che i cerianesi ancor oggi ricordano con affetto e riconoscenza», sono le parole con cui Cattaneo ha voluto salutarlo sui social.

Nato a Bellusco nel 1936 e ordinato sacerdote nel 1961, don Fiorino fu vicario parrocchiale nella parrocchia di San Vittore a Ceriano Laghetto fino al 1975. Successivamente proseguì il proprio ministero come parroco della Madonna del Carmine al Villaggio Brollo, incarico ricoperto sino al 1992.

Una lunga presenza sul territorio che ha lasciato un ricordo profondo sia a Ceriano Laghetto sia nella comunità del Villaggio Brollo, dove don Fiorino è stato soprattutto educatore e guida per tanti ragazzi e famiglie.

(foto: don Fiorino Ronchi con Dante Cattaneo)

27082026