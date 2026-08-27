Groane

SOLARO – Una ripartenza con fosche nubi all’orizzonte per i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro. Alla ripresa dell’attività arriva infatti la conferma che, dei 103 lavoratori a tempo determinato ancora presenti nel sito, soltanto 36 vedranno prorogato il contratto. Si tratta, secondo quanto comunicato ai rappresentanti dei lavoratori, di persone che non sono ancora vicine al raggiungimento dei 12 mesi di contratto. Per gli altri, allo stato attuale, non è prevista la conferma.

Un nuovo elemento di preoccupazione che si aggiunge alla vertenza aperta da maggio sul futuro degli stabilimenti italiani del gruppo Electrolux.

Solo 36 proroghe per i lavoratori a termine

La comunicazione sui contratti è arrivata in questi giorni alle rappresentanze sindacali. I rinnovi saranno distribuiti nei prossimi mesi: una prima parte a metà ottobre, alcuni all’inizio di novembre e i restanti all’inizio di dicembre.

Il dato centrale resta però quello occupazionale: su 103 lavoratori a termine rimasti a Solaro, 36 proseguiranno, mentre per gli altri il rapporto di lavoro è destinato a concludersi alla scadenza prevista.

La questione dei lavoratori a termine era emersa già a maggio, quando la presentazione del piano Electrolux aveva fatto scattare la mobilitazione in tutti gli stabilimenti italiani.

Il nodo della nuova organizzazione del lavoro

A rendere ancora più delicato il rientro dalle ferie c’è poi il confronto sulla nuova organizzazione del lavoro proposta dall’azienda. Il progetto, per ora in fase sperimentale e limitato a una parte della produzione, punta a rivedere alcune modalità operative.

Una scelta sulla quale i rappresentanti sindacali hanno espresso forti perplessità. La Rsu Fim, Fiom e Uilm sottolinea che non è accettabile introdurre accelerazioni dei ritmi o modifiche significative all’organizzazione mentre resta ancora aperto il confronto nazionale sul futuro del gruppo e, in particolare, dello stabilimento di Solaro. Lo sottolinea con forza la Fiom che ha ribadito la propria contrarietà, evidenziando come la riorganizzazione venga proposta mentre resta irrisolta la questione occupazionale.

La vertenza iniziata a maggio

Il quadro nasce dal piano industriale presentato da Electrolux a maggio, che ha previsto una forte riduzione dell’occupazione negli stabilimenti italiani. Complessivamente il piano indicava 1.719 esuberi a livello nazionale, con interventi nei siti di Solaro, Susegana, Porcia e Forlì e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. Il progetto era stato giudicato “irricevibile” anche al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per Solaro, nelle ultime comunicazioni sindacali viene richiamata la previsione di 106 esuberi tra i lavoratori a tempo indeterminato, oltre a una quota relativa agli impiegati non ancora chiarita. A questi numeri si aggiunge ora il nodo dei contratti a termine, con appena 36 proroghe sui 103 lavoratori ancora presenti.

È proprio la contemporaneità delle due questioni – riduzione dell’occupazione e riorganizzazione del lavoro – a determinare la contrarietà dei sindacati. Fim, Fiom e Uilm chiedono che prima di intervenire sui ritmi e sulle modalità produttive venga chiarito quale futuro Electrolux intenda garantire allo stabilimento di Solaro.

Il confronto proseguirà a breve. I prossimi appuntamenti sono fissati a Roma il 3 e 4 settembre, quando si terrà il tavolo tecnico sulla vertenza Electrolux. Saranno due giornate particolarmente attese anche dai lavoratori solaresi, chiamati ad affrontare un settembre decisivo per capire quali margini ci siano per modificare il piano e salvaguardare l’occupazione.

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