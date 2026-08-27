Hockey

MILANO – Prosegue la preparazione del Milano Hockey Club in vista dello storico debutto nella ICE Hockey League. Dopo la partita contro i padroni di casa del Klagenfurt, la formazione milanese torna sul ghiaccio giovedì 27 agosto alle 19.15 alla Heidi Horten Arena di Klagenfurt per affrontare gli University of Saskatchewan Huskies, formazione impegnata nel principale campionato universitario canadese.

Il confronto fa parte del WellCard Trophy, torneo internazionale che rappresenta un importante banco di prova per il neonato gruppo allenato da Dave Shedden. Il tecnico si è detto soddisfatto di quanto mostrato contro il KAC, considerando anche la differente fase di preparazione delle due squadre.

Tra le indicazioni positive c’è il secondo blocco formato da McLaughlin al centro e Hannoun e Caamano sulle ali. Proprio il canadese di origini italiane Nick Caamano presenta così il prossimo avversario: «Penso che giocheranno duro mettendo tanta energia. Molti di loro arrivano dalle Major Junior, quindi non sono da sottovalutare. Sarà un ottimo test per noi». Milano è ancora nella fase di costruzione degli automatismi, trattandosi di una squadra completamente nuova che affronterà la ICE Hockey League come expansion team. «Non è mai facile riprendere il ritmo partita dopo qualche mese di stop e in più siamo un gruppo del tutto nuovo. Ci vuole tempo per conoscersi, ma siamo sulla strada giusta», sottolinea Caamano.

Dopo la sfida con Saskatchewan, Milano completerà il proprio programma nel torneo sabato 29 agosto alle 16 contro i Vienna Capitals.

Particolare interesse per la nuova squadra c’è anche nel Saronnese: nella prossima stagione, infatti, Milano giocherà le proprie partite casalinghe nel nuovo palaghiaccio di Rho Fiera, alle porte del territorio saronnese.

Il programma del WellCard Trophy: ieri Vienna Capitals-University of Saskatchewan Huskies; giovedì 27 alle 19.15 Saskatchewan-Milano; venerdì 28 alle 19.15 EC-KAC-Vienna Capitals; sabato 29 alle 16 Milano-Vienna Capitals; domenica 30 alle 17.30 EC-KAC-Saskatchewan.

27082026