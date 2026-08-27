Ieri su ilS: scippo in via Manzoni, furbetto della benzina e caso doppi turni allo Zappa
27 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 26 agosto, spiccano diversi episodi di cronaca a Saronno, dal rifornimento di benzina non pagato allo scippo di un’anziana, fino al principio d’incendio in una villetta. Grande attenzione anche per la situazione dell’Itc Zappa e per l’arrivo del Ri.Ver Festival dedicato al Lura.
Un automobilista ha effettuato un rifornimento di carburante da 50 euro senza pagare. Per chiarire l’accaduto e risalire al responsabile sono al vaglio le immagini della videosorveglianza.
Saronno, il “furbetto” della benzina fa 50 euro di rifornimento e non paga: videosorveglianza al setaccio
Un’anziana è stata scippata mentre camminava in via Manzoni: un giovane le ha strappato borsa e collana per poi allontanarsi rapidamente in bicicletta.
Saronno, anziana scippata in via Manzoni: le strappa borsa e collana e fugge in bici
Principio d’incendio nella tarda serata di martedì in una villetta in ristrutturazione di via Miola. L’allarme ha portato sul posto i mezzi di soccorso, con sirene e lampeggianti che hanno richiamato l’attenzione dei residenti.
Saronno, principio d’incendio in una villetta in ristrutturazione: sirene e lampeggianti nella notte
Grande partecipazione al consiglio d’istituto straordinario dell’Itc Zappa dedicato alla questione dei doppi turni: aula magna gremita e altre tre aule collegate per permettere a genitori, studenti e docenti di seguire il confronto.
Itc Zappa, “sold out” al consiglio d’istituto sui doppi turni: aula magna gremita e tre aule collegate
A Saronno arriva il Ri.Ver Festival, tre giorni di appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del Lura, con teatro nel parco, pedalate, meditazione, musica, laboratori per bambini e una mostra immersiva.
Saronno, arriva il Ri.Ver Festival: tre giorni di eventi per vivere e scoprire il Lura. Qui tutti gli eventi a Saronno
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