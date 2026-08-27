SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 26 agosto, spiccano diversi episodi di cronaca a Saronno, dal rifornimento di benzina non pagato allo scippo di un’anziana, fino al principio d’incendio in una villetta. Grande attenzione anche per la situazione dell’Itc Zappa e per l’arrivo del Ri.Ver Festival dedicato al Lura.

Un automobilista ha effettuato un rifornimento di carburante da 50 euro senza pagare. Per chiarire l’accaduto e risalire al responsabile sono al vaglio le immagini della videosorveglianza.

Un’anziana è stata scippata mentre camminava in via Manzoni: un giovane le ha strappato borsa e collana per poi allontanarsi rapidamente in bicicletta.

Principio d’incendio nella tarda serata di martedì in una villetta in ristrutturazione di via Miola. L’allarme ha portato sul posto i mezzi di soccorso, con sirene e lampeggianti che hanno richiamato l’attenzione dei residenti.

Grande partecipazione al consiglio d’istituto straordinario dell’Itc Zappa dedicato alla questione dei doppi turni: aula magna gremita e altre tre aule collegate per permettere a genitori, studenti e docenti di seguire il confronto.

A Saronno arriva il Ri.Ver Festival, tre giorni di appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del Lura, con teatro nel parco, pedalate, meditazione, musica, laboratori per bambini e una mostra immersiva.