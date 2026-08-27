Comasco

LOCATE VARESINO – Il maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio ha richiesto un lungo impegno anche da parte della protezione civile di Locate Varesino, chiamata a intervenire per garantire la sicurezza e affrontare le conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche. Come riferito dall’Amministrazione comunale, tre volontari sono rimasti operativi durante la notte, dalle 23.30 alle 3, mentre nella mattinata successiva il lavoro è ripreso con quattro volontari impegnati dalle 7 alle 13.30.

Un’attività che ha dunque coperto diverse ore, prima durante la fase notturna del maltempo e successivamente per gli interventi e le verifiche sul territorio.

Dal Comune è arrivato un ringraziamento ai volontari per la disponibilità e il lavoro svolto: «Grazie mille ragazzi!»

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(foto: uno degli interventi compiuti dalla protezione civile di Locate)

27082026