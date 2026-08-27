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SARONNO – Giovedì 27 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con nubi sparse soprattutto durante la mattinata e successive schiarite. Non sono previste piogge nelle prossime ore. È segnalata un’allerta meteo per afa.

Le temperature resteranno elevate: la massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima sarà di 21°C. Il caldo sarà quindi uno degli elementi principali della giornata, in particolare nelle ore centrali e pomeridiane. I venti saranno deboli per tutto il giorno: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio cambieranno direzione provenendo da Est-Sudest.

Il quadro meteorologico rimarrà stabile anche nel resto della Lombardia grazie alla presenza di pressioni medio-alte. Sulle basse pianure occidentali, sulle aree pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche sono previste nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi. I venti regionali saranno generalmente deboli, inizialmente orientali e successivamente in rotazione dai quadranti meridionali. Nel complesso, anche in Lombardia prevarranno condizioni stabili e senza precipitazioni significative.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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