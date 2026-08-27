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SARONNO – La morte di Alessio Colletti arriva in Senato e diventa il punto di partenza per una proposta di legge destinata a rafforzare i controlli sulla sicurezza dei luna park. La capogruppo di Italia Viva al Senato Raffaella Paita ha depositato un disegno di legge nato anche dal confronto con il padre del 15enne saronnese morto il 16 luglio a Spotorno, dopo essere rimasto folgorato mentre giocava al “calciometro”.

A dare notizia dell’iniziativa è Il Secolo XIX, in un articolo pubblicato nell’edizione di giovedì 27 agosto e firmato dal giornalista Mario De Fazio.

L’obiettivo è introdurre controlli più stringenti da parte di Regioni e Comuni sulle attrazioni installate su aree pubbliche, collegando maggiormente la concessione del suolo alle verifiche sulla sicurezza delle attrezzature e degli impianti.

Secondo quanto riportato da De Fazio sul Secolo XIX, il disegno di legge nasce dalla necessità di intervenire sulle possibili lacune normative e nei controlli relativi alla sicurezza dei parchi divertimento itineranti e dello spettacolo viaggiante. Un’attenzione particolare viene riservata alle attrazioni che per il proprio funzionamento utilizzano energia elettrica.

La proposta prevede che le Regioni effettuino verifiche sulla documentazione trasmessa dagli enti locali per la concessione del suolo pubblico destinato a intrattenimenti e attività ludiche. L’intento è arrivare a controlli puntuali sulla sicurezza delle strutture e degli impianti prima che possano essere utilizzati dal pubblico.

Come ricostruisce Mario De Fazio, Paita ha avuto un confronto con il padre di Alessio, Antonio Colletti che pur nel dolore per la perdita del figlio si è detto deciso a fare in modo che la tragedia vissuta possa servire a evitare nuovi casi simili. La senatrice auspica ora un’ampia convergenza politica sul provvedimento.

La tragedia risale alla sera del 16 luglio. Alessio, 15 anni, saronnese e giovane calciatore dell’Amor Sportiva, era in vacanza in Liguria quando è stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il “calciometro” del luna park di Spotorno. I soccorsi erano stati immediati, ma per il ragazzo non c’era stato nulla da fare.

L’area del luna park, sequestrata dopo l’accaduto, è stata dissequestrata nei giorni scorsi. Prosegue invece l’inchiesta coordinata dalla Procura di Savona, chiamata a ricostruire quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Alla vicenda giudiziaria si affianca quindi quella legislativa. Il disegno di legge dovrebbe approdare a Palazzo Madama alla ripresa dei lavori parlamentari, con l’obiettivo di aumentare i controlli e impedire che tragedie come quella costata la vita ad Alessio possano ripetersi.

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