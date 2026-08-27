Cronaca

RESCALDINA – Cercava un riparo per la notte durante il maltempo e si è introdotto in un’abitazione, dove è stato sorpreso all’alba dal proprietario. Protagonista della singolare vicenda è un 21enne tunisino, successivamente arrestato dai carabinieri per violazione di domicilio.

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe entrato nell’abitazione approfittando di una porta-finestra lasciata aperta. In casa dormivano marito, moglie e un figlio minorenne. Il 21enne si sarebbe sistemato sul divano e lì avrebbe trascorso la notte.

Poco prima delle 6 il proprietario si è svegliato e si è trovato davanti lo sconosciuto. Dopo averlo fatto uscire ha chiamato il 112. Durante il sopralluogo è stato trovato sul davanzale del bagno uno zaino contenente un computer e, vicino all’ingresso, una borsa con gli effetti personali del giovane.

All’arrivo dei carabinieri, il 21enne ha spiegato di non voler rubare ma soltanto di volersi riparare e dormire. Comparso davanti al giudice per direttissima, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non è stata applicata una misura cautelare, ma fino a metà dicembre dovrà presentarsi tre volte alla settimana per quattro mesi alla caserma dei carabinieri di Rescaldina.

27082026