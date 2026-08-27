Città

SARONNO – Una composizione floreale ai piedi della croce all’ingresso del cimitero e una rosa bianca sulla lapide. Così giovedì 27 agosto l’associazione Apollos ha ricordato Enrico Grassi, ex agente della polizia locale di Saronno.

Il momento di commemorazione si è tenuto alle 10 al cimitero maggiore, con la partecipazione di iscritti e soci dell’associazione, ex colleghi e rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri.

Barbara Milletich ha tracciato un profilo di Grassi, ricordando gli anni trascorsi al comando della polizia locale di Saronno, dove ha prestato servizio dal 1999 al 2002, e il suo impegno al servizio dei cittadini. La commemorazione è proseguita con un momento di preghiera e raccoglimento.

Durante l’incontro sono stati ricordati anche gli ex colleghi Lorenzo Radaelli e Michele Tommasone, scomparsi nel corso di quest’anno.

Presente anche Dario Canonici, presidente dell’Associazione nazionale carabinieri, insieme ad alcuni soci. Nel corso della commemorazione è stata ricordata anche Valentino Ripamonti, nel primo anniversario della scomparsa che ricorre in questi giorni.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Carlo Castagnaro, Mario Nicoloso, Michele Biscella, Marco Rimondi, Angelo Gasparri e l’ex comandante Giuseppe Sala, oltre a numerosi soci.

La commemorazione si è conclusa con un momento di silenzio in memoria di Enrico Grassi e delle persone ricordate nel corso della mattinata.

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