Saronno, nuovo scippo e Bocedi torna alla carica: “A questo punto ci vuole l’esercito”
27 Agosto 2026
SARONNO – Dopo l’ennesimo episodio di scippo avvenuto in città, Paolo Bocedi torna a chiedere un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine a Saronno. Il saronnese, presidente nazionale dell’associazione anti-crimine e anti-usura Sos Italia Libera, si è rivolto direttamente al prefetto di Varese Salvatore Pasquariello rilanciando una proposta già avanzata in passato: l’impiego dei militari in città. «Non mi stancherò mai di sottolineare, caro prefetto Pasquariello, che a questo punto a Saronno ci vuole l’esercito», afferma Bocedi in un intervento pubblicato sui social.
Il presidente di Sos Italia Libera precisa comunque di non considerare la presenza dei militari una soluzione definitiva ai problemi di sicurezza, ma ritiene che possa rappresentare un importante elemento di prevenzione: «La presenza dei militari non è la soluzione per questa emergenza, ma è sicuramente un deterrente». Parole accompagnate da una forte esasperazione per il ripetersi degli episodi di microcriminalità. Bocedi conclude infatti il proprio intervento con un’espressione particolarmente colorita per manifestare tutta la propria insofferenza.
Il nuovo intervento arriva dunque dopo l’ennesimo scippo segnalato a Saronno e riporta al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza e delle misure da adottare per aumentare il presidio del territorio.
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Commenti
Bocedi l’esercito ci vuole ormai ovunque cisto come sono tutte le città indipendentemente da chi le amministrata (esempio cantù) .. ma le priorità evidentemente sono altre tipo il ponte
Si,invochiamo l’articolo 6 della NATO. Tutti gli eserciti europei a Saronno. Ma per favore…