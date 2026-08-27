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SARONNO – Punta la sveglia: nella notte tra oggi, giovedì 27, e domani, venerdì 28 agosto, il cielo regalerà un nuovo appuntamento astronomico. Anche dal Saronnese sarà infatti possibile seguire un’eclissi parziale di Luna, a patto di alzarsi molto presto e trovare un punto con una buona visuale verso l’orizzonte.

Il fenomeno inizierà alle 3,23, quando la Luna entrerà nella penombra della Terra. In questa prima fase il cambiamento sarà ancora poco evidente. Bisognerà aspettare le 4,33 per vedere l’inizio dell’eclissi parziale vera e propria, con l’ombra terrestre che comincerà progressivamente a coprire il disco lunare.

Il momento da segnare è quello delle 6,12, quando è previsto il massimo dell’eclissi. A quel punto circa il 94% del disco lunare sarà interessato dall’ombra. Proprio nelle fasi più spettacolari, però, da Saronno la Luna sarà ormai molto bassa sull’orizzonte, a meno di 5 gradi, in direzione ovest-sudovest.

Per questo la scelta del punto di osservazione sarà importante. Meglio cercare uno spazio aperto con la visuale libera verso ovest, senza palazzi, alberi o altri ostacoli. La Luna tramonterà intorno alle 6,46 mentre l’eclissi sarà ancora in corso: dal Saronnese, quindi, non sarà possibile assistere alle fasi finali del fenomeno.

Non servono invece particolari precauzioni per gli occhi. A differenza di quanto accade con un’eclissi di Sole, l’eclissi di Luna può essere osservata tranquillamente a occhio nudo e non servono occhialini o filtri protettivi. Binocolo e telescopio possono aiutare a cogliere meglio i dettagli, ma non sono indispensabili.

Per chi vuole evitare una levataccia ancora più impegnativa, la fascia più interessante sarà quindi quella compresa tra le 4,30 e il tramonto della Luna. Il momento clou arriverà poco dopo le 6, quando però anche la luce dell’alba inizierà a rendere l’osservazione più difficile.

Resta infine la variabile più importante per chi alzerà gli occhi al cielo: il meteo. Nuvole e foschia sull’orizzonte potrebbero infatti fare la differenza tra una sveglia ben ripagata e un appuntamento rimandato alla prossima eclissi.

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