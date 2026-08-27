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SARONNO – Un controllo fatto al momento giusto può permettere di individuare precocemente lesioni o alterazioni, anche prima della comparsa dei sintomi. È questo il messaggio rilanciato da Asst Valle Olona per ricordare ai cittadini l’importanza degli screening gratuiti previsti dal Sistema sanitario regionale.

I programmi di screening sono rivolti alle fasce della popolazione considerate maggiormente a rischio e hanno l’obiettivo di arrivare a una diagnosi precoce, aumentando le possibilità di intervenire tempestivamente. Lo screening, ricorda l’azienda sanitaria, non consiste soltanto in un singolo esame ma in un percorso che prevede controlli periodici e, quando necessario, accompagna la persona negli approfondimenti diagnostici e nel trattamento.

In Lombardia sono attivi cinque programmi: per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero, della mammella e del colon-retto, per la diagnosi precoce del tumore della prostata e per l’Epatite C.

Per il tumore del collo dell’utero sono previsti il Pap test ogni tre anni per le donne tra 25 e 29 anni e il test Hpv ogni cinque anni tra 30 e 64 anni. Lo screening mammografico prevede invece una mammografia ogni due anni per le donne tra 50 e 74 anni. Donne e uomini tra 50 e 74 anni sono invitati ogni due anni al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto.

Tra i programmi più recenti c’è quello per il tumore della prostata, avviato in Lombardia nel novembre 2024 e dal 15 giugno 2026 esteso alla fascia di età tra 60 e 64 anni. È inoltre disponibile lo screening per l’Epatite C per le persone nate tra il 1969 e il 1989 che rientrano nei requisiti previsti.

Per gli screening organizzati tramite invito, Ats Insubria invia a casa la comunicazione. Chi si trova nella fascia d’età prevista ma non ha ricevuto la lettera può contattare il Centro screening di Ats Insubria. Gli esami sono gratuiti e non richiedono l’impegnativa del medico; è necessario presentarsi con tessera sanitaria e lettera di invito.

Tutte le informazioni, con i programmi disponibili e le modalità di accesso, sono raccolte nella pagina dedicata di Asst Valle Olona: Programmi di screening di Asst Valle Olona.

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