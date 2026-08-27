Città

SARONNO – “Abbiamo ricevuto, in risposta alle nostre interrogazioni, una quantità enorme di documentazione. L’abbiamo esaminata attentamente e proprio per questo non intendiamo né alimentare allarmismi né accontentarci di rassicurazioni generiche”.

Inizia così la nota di Forza Italia che torna sulla vicenda delle terre della Pedemontana portate a Saronno su cui gli azzurri avevano chiesta chiarezza ad inizio estate e su cui è intervenuta l’assessore alla Transizione Ambientale Francesca Rufini.

“Dagli atti emerge che, tra giugno e dicembre 2025, nell’impianto di via Grieg 71 sono transitate circa 8.612 tonnellate di terreni provenienti dai cantieri di Pedemontana: circa 5.534 tonnellate dall’area di via Giovanni De Medici e circa 3.078 tonnellate dall’area di via Filippo Turati. Si trattava di terreni provenienti da aree interessate dalla contaminazione da diossina conseguente al disastro Icmesa el 1976.

A Saronno questi materiali non sarebbero stati semplicemente depositati o compressi. Dagli atti risultano operazioni di cernita, eventuale aggiunta di additivi, deferrizzazione e vagliatura, prima della riclassificazione e del successivo trasferimento verso altri impianti. È quindi indispensabile chiarire quale fase completa del trattamento sia stata effettuata a Saronno, quali lavorazioni siano state svolte negli impianti successivi e quale sia stata la destinazione finale di tutti i materiali”.

TRE CAMPIONI SOPRA LA SOGLIA RESIDENZIALE

“Le analisi riportate nella documentazione indicano che 25 campioni su 28 presentavano valori inferiori alla soglia di 10 ng/kg prevista per le aree verdi e residenziali.

Tre campioni, invece, presentavano valori pari a: 50 ng/kg; 43 ng/kg;13 ng/kg. Si tratta di valori superiori alla soglia prevista per le aree verdi e residenziali, sebbene inferiori a quella applicabile alle aree commerciali e industriali. Affermare semplicemente che «tutti i valori erano sotto i limiti» è pertanto una rappresentazione incompleta. La domanda corretta è: sotto quali limiti? Quei tre campioni erano sotto la soglia industriale, ma non sotto quella residenziale”.

VIA GRIEG È ANCORA SOLTANTO UNA ZONA INDUSTRIALE?

Sappiamo bene che l’area di via Grieg è urbanisticamente classificata come produttiva e industriale. Sappiamo anche che l’impianto è formalmente autorizzato e che, allo stato della documentazione ricevuta, la Provincia non ha rilevato violazioni. Ma destinazione urbanistica dell’area e autorizzazione ambientale dell’impianto sono due questioni distinte. L’Aia risale al 7 maggio 2015 ed è stata successivamente modificata e volturata nel gennaio 2026. La classificazione urbanistica dell’area è stata confermata dalla variante approvata nel 2020.

Il punto politico e amministrativo è verificare se tale classificazione e le prescrizioni autorizzative siano ancora sostanzialmente adeguate alla città di oggi.

Una zona industriale non è un’isola nel deserto. Intorno all’impianto vi sono abitazioni, attività lavorative e luoghi intensamente frequentati. Di fronte a Vibeco, al civico 44, si trova il Centro culturale islamico, frequentato quotidianamente da famiglie e bambini, con oltre mille presenze nelle principali ricorrenze e migliaia di persone nel periodo del Ramadan.

La presenza di questi insediamenti non fa decadere automaticamente l’autorizzazione e non trasforma automaticamente la destinazione urbanistica. Impone però una rivalutazione concreta del contesto, delle distanze, dei possibili recettori esposti e dell’adeguatezza dei controlli su aria, polveri, rumore, odori, acque e traffico pesante. Non basta quindi dire: «È una zona industriale, i valori erano sotto la soglia industriale e dunque è tutto a posto».

La pianificazione urbanistica deve fotografare la città reale, non quella di dieci o vent’anni fa. E un’autorizzazione formalmente valida non può diventare un certificato eterno di compatibilità ambientale.

RUFINI: CHE COSA SIGNIFICA “PER LE VERIFICHE CHE HANNO POTUTO FARE”?

L’assessore Francesca Rufini ha riferito di avere parlato con il responsabile provinciale del procedimento, il quale le avrebbe assicurato che, «per le verifiche che hanno potuto fare, era tutto regolare». Questa frase, anziché tranquillizzarci, rende necessari ulteriori chiarimenti. Che cosa significa «le verifiche che hanno potuto fare»? Quali controlli sono stati effettivamente svolti? Quali, invece, non è stato possibile eseguire? E perché? I terreni sono transitati e sono stati lavorati a Saronno tra giugno e dicembre 2025. La Provincia ha acquisito la documentazione nel marzo 2026, quando i materiali non erano più presenti nell’impianto.

Gli enti pubblici hanno effettuato sopralluoghi e campionamenti mentre le terre erano ancora a Saronno oppure hanno potuto compiere soltanto verifiche successive e documentali? Chi ha prelevato i campioni? Chi ha stabilito dove e come campionare? Quali laboratori hanno effettuato le analisi? Arpa ha eseguito prelievi o controanalisi indipendenti? Sono state controllate l’aria e le polveri durante lo scarico, la cernita e la vagliatura?

Non stiamo affermando che l’azienda si sia controllata da sola. Stiamo chiedendo di sapere se le conclusioni degli enti pubblici derivino da controlli diretti e indipendenti oppure, almeno in parte, dalla documentazione e dalle analisi prodotte dal gestore e dagli altri soggetti coinvolti.

Anche sul trattamento occorre fare chiarezza. Le operazioni eseguite a Saronno costituivano soltanto una preparazione oppure una vera fase del trattamento dei rifiuti? Quale parte del processo è stata svolta altrove?

Non possiamo sostenere, senza una valutazione tecnica, che la prima fase fosse necessariamente la più pericolosa. Possiamo però affermare che scarico, movimentazione, cernita e vagliatura possono generare polveri e dispersioni. È quindi necessario conoscere le modalità operative, i sistemi di aspirazione e abbattimento e i controlli eseguiti durante le lavorazioni.

La regolarità non si certifica con una telefonata e con la formula «per quanto abbiamo potuto verificare». Si dimostra indicando chi ha controllato, che cosa ha controllato, quando lo ha fatto, con quali strumenti e quali verifiche non è stato possibile compiere.

FORZA ITALIA PRESENTA UNA MOZIONE ED UN’ INTERPELLANZA:

Alla luce della documentazione ricevuta e delle questioni ancora aperte, Forza Italia presenterà una mozione ed un’interpellanza: àa prima riguarda il metodo con cui il Comune deve affrontare situazioni ambientali di questa rilevanza. Chiediamo che venga istituito un protocollo permanente che preveda: l’immediata acquisizione della documentazione ambientale; il coinvolgimento tempestivo di Provincia, Arpa e Ats; controlli pubblici e indipendenti, non fondati esclusivamente sulle analisi del gestore; l’informazione preventiva del Consiglio comunale e della cittadinanza; la pubblicazione accessibile dei dati; aggiornamenti periodici fino alla conclusione delle verifiche.

Non è accettabile che la città venga informata soltanto dopo un’interrogazione consiliare e quando i materiali non sono più presenti sul territorio.

La seconda, l’interpellanza, riguarda specificamente l’intervento svolto nell’impianto di via Grieg. Chiediamo l’acquisizione e la pubblicazione dell’Aia del 2015 e di tutte le successive modifiche; il confronto tra gli insediamenti presenti nel 2015, quelli esistenti al momento della variante del 2020 e la situazione attuale; la mappatura delle distanze da abitazioni e luoghi ad alta frequentazione; una verifica specifica nell’area del Centro culturale islamico adiacente all’impianto; chiarimenti sui tre campioni superiori alla soglia residenziale; l’indicazione dei controlli diretti e di quelli soltanto documentali; una campagna indipendente su aria, polveri, rumore, odori, acque e traffico; la valutazione dell’eventuale riesame o aggiornamento delle prescrizioni dell’AIA; una relazione al Consiglio comunale entro un termine preciso.

Non accusiamo nessuno di avere violato la legge. Chiediamo qualcosa di più serio: verificare se ciò che era formalmente e sostanzialmente compatibile nel 2015 e confermato urbanisticamente nel 2020 lo sia ancora nella Saronno del 2026.

La città è cambiata. Gli insediamenti sono cambiati. La frequentazione dell’area è cambiata. Anche le valutazioni e i controlli devono cambiare.

Niente allarmismi, dunque. Ma neppure il comodo timbro: «zona industriale, tutto regolare».

Su salute, ambiente e sicurezza dei cittadini, Forza Italia pretende trasparenza completa, controlli indipendenti e risposte documentate.

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