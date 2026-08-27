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SARONNO – Ultima settimana di appuntamenti con il cinema sotto le stelle propone un programma che spazia tra cinema d’autore, grandi produzioni internazionali e animazione. Si parte giovedì 27 agosto con il nuovo film di Pedro Almodóvar, “Amarga Navidad”, per proseguire con Animatica, il Piccolo Festival di corti di animazione, e con due appuntamenti dedicati al grande cinema internazionale: “Il diavolo veste Prada 2” e “Oceania Live Action”.

I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione. La proiezione di giovedì 27 agosto è proposta al prezzo speciale di 3,50 euro.

Giovedì 27 agosto alle 21.15 si parte con “Amarga Navidad”, con Bárbara Lennie e Leonardo Sbaraglia. Il film drammatico, diretto da Pedro Almodóvar, racconta la storia di una donna che, dopo una perdita improvvisa, cerca di ricostruire la propria vita mentre affetti, ricordi e nuove possibilità si intrecciano durante il periodo natalizio.

Venerdì 28 e sabato 29 agosto appuntamento con Animatica, Piccolo Festival di corti di animazione. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Il Tassello con il contributo del Comune di Saronno. Due giornate dedicate al mondo dell’animazione e ai cortometraggi, per scoprire storie e linguaggi del cinema animato.

Domenica 30 agosto alle 21.15 arriva “Il diavolo veste Prada 2”, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e Lucy Liu. Nel mondo della moda, dove tutto cambia velocemente, Miranda Priestly è pronta a tornare in gioco. Ma questa volta più difficile potrebbe essere trovare un nuovo equilibrio proprio mentre il futuro del settore appare sempre più incerto.

Lunedì 31 agosto alle 21.15 la programmazione prosegue con “Oceania Live Action”, con Catherine Laga’aia e Dwayne Johnson. La celebre avventura Disney torna in una nuova versione live action. Spinta dal richiamo dell’oceano, Vaiana intraprende un nuovo viaggio oltre i confini del suo mondo per proteggere il proprio popolo e scoprire chi è davvero.

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