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SARONNO – Un “no” netto ai doppi turni, arrivato al termine di una riunione lunga e partecipatissima. È la posizione emersa mercoledì 26 agosto dal consiglio d’istituto straordinario dell’Itc Zappa, convocato per affrontare le conseguenze del cantiere che interesserà la scuola di via Grandi per oltre un anno.

Aula magna gremita, posti esauriti e altre tre aule collegate per consentire a tutti di seguire. Genitori, studenti e docenti hanno partecipato in massa nonostante il caldo, con numerosi interventi. La rabbia e la preoccupazione sono emerse con chiarezza, ma il confronto si è mantenuto su toni rispettosi. Alla seduta erano presenti anche la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il sindaco di Uboldo Luigi Clerici e le assessore saronnesi Lucy Sasso e Cornelia Proserpio.

Il punto centrale è stato il rifiuto dell’ipotesi di organizzare le lezioni su un turno mattutino e uno pomeridiano durante i lavori di riqualificazione dell’edificio. Una soluzione prospettata dalla scuola dopo la comunicazione che, al momento, non risultano disponibili spazi sufficienti per ospitare contemporaneamente tutte le classi al mattino.

Assente la preside nel corso della serata sono state ribadite le criticità già sollevate nelle ultime settimane: i problemi per gli studenti pendolari, le conseguenze sulle attività sportive e extrascolastiche, l’impatto sull’organizzazione delle famiglie e, più in generale, sulla quotidianità dei ragazzi.

La riunione di mercoledì non chiude però la partita. I prossimi giorni saranno decisivi. Tra l’1 e il 2 settembre è previsto un nuovo confronto con la Provincia e le istituzioni coinvolte, mentre il 2 settembre si riunirà il Collegio dei docenti, chiamato a sua volta ad affrontare l’organizzazione dell’anno scolastico.

Il “no” ai doppi turni non è rimasto soltanto una posizione emersa dal dibattito, ma è stato messo nero su bianco in una delibera del consiglio d’istituto. Nel testo vengono elencate le conseguenze della turnazione sul diritto allo studio, sulla qualità della didattica, sul benessere degli studenti, sui trasporti, sull’organizzazione delle famiglie, sulle attività extrascolastiche e sulla sicurezza degli studenti in uscita nelle ore serali. Vengono inoltre evidenziate le difficoltà per consigli di classe, collegi docenti, scrutini, corsi di recupero e formazione degli insegnanti. La conclusione è netta: “Il Consiglio d’Istituto rifiuta fermamente qualsiasi ipotesi di riorganizzazione oraria basata sulla doppia turnazione”.

La delibera chiede quindi “l’immediata attivazione di un tavolo di confronto con gli enti locali competenti”, indicando come obiettivo la ricerca di soluzioni strutturali alternative, tra cui spazi da utilizzare come succursali o moduli prefabbricati a uso scolastico. Considerati i tempi strettissimi, il documento apre anche alla valutazione di “una limitata e temporanea Dad” per affrontare la fase iniziale, mentre per le ricadute strettamente didattiche il confronto passa al Collegio dei docenti del 2 settembre.

La presa di posizione è stata approvata all’unanimità dai consiglieri presenti ed è stata dichiarata di immediata validità. Il presidente ha spiegato durante la seduta che la delibera sarà trasmessa alla scuola, all’Ufficio scolastico regionale e alla Provincia.

Proprio nella parte finale del consiglio è emersa la volontà di mantenere alta la mobilitazione. Sul tavolo resta inoltre la raccolta firme, che ha già superato le mille adesioni. Il confronto tra i genitori proseguirà subito dopo i prossimi passaggi istituzionali. Il Comune ha dato la propria disponibilità a mettere a disposizione uno spazio per una nuova assemblea, in modo da permettere alle famiglie di valutare insieme la situazione alla luce delle risposte che arriveranno nei primi giorni di settembre.

E tra le ipotesi emerse durante il lungo confronto ci sono anche forme di protesta all’avvio dell’anno scolastico. Al momento non risultano ancora definite modalità e tempi: saranno valutati in base all’esito degli incontri dei prossimi giorni.

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Itc Zappa, “sold out” al consiglio d’istituto sui doppi turni: aula magna gremita e tre aule collegate

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