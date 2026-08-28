Città

SARONNO – Tutto pronto a Casa Morandi per il ritorno di “Animatica – Piccolo Festival di Corti di Animazione”. Venerdì 28 agosto si apre l’edizione 2026 della manifestazione dedicata al cinema d’animazione indipendente, organizzata dall’associazione culturale Il Tassello. L’ingresso è libero e gratuito.

Il primo appuntamento mette subito al centro il cuore del festival: il concorso internazionale di cortometraggi d’animazione.

La proiezione inizierà alle 21 a Casa Morandi. I lavori in programma sono stati selezionati tra 199 cortometraggi arrivati da tutto il mondo, con tecniche, linguaggi e stili differenti.

A decidere il vincitore sarà direttamente il pubblico. All’inizio della serata gli spettatori riceveranno una scheda anonima con cui potranno votare le opere in concorso e trasformarsi così nella giuria popolare di Animatica.

Al corto più votato sarà assegnato un premio di 700 euro, grazie al contributo del Comune di Saronno, che patrocina il festival. La proclamazione e la premiazione sono previste sabato 29 agosto, durante la seconda giornata della manifestazione.

Animatica proseguirà infatti sabato con un programma che affiancherà alle proiezioni musica, disegno, attività per bambini e sperimentazione visiva.

L’appuntamento di venerdì 28 agosto è dunque alle 21 a Casa Morandi. La partecipazione è gratuita.

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