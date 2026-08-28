Comasco

BREGNANO – «Chi lo fa… l’aspetti». Non manca un pizzico di ironia nel messaggio con cui l’Amministrazione comunale di Bregnano dà notizia dell’ultima sanzione scattata nell’ambito dei controlli contro l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti.

Questa volta il caso riguarda viale Kennedy, dove erano stati lasciati alcuni sacchi neri non conformi, contenenti rifiuti di vario genere e anche materiali che avrebbero potuto essere regolarmente differenziati e riciclati, come la carta.

Il responsabile, però, non aveva fatto i conti con i controlli. Gli operatori ecologici hanno aperto i sacchi e, rovistando tra il contenuto, hanno individuato elementi utili per risalire alla provenienza dei rifiuti. A quel punto è intervenuta la polizia locale, che ha redatto il verbale e applicato una sanzione da 100 euro.

Dal Comune arriva anche un ringraziamento agli operatori ecologici, chiamati a svolgere il tutt’altro che piacevole compito di controllare il contenuto dei sacchi proprio per cercare indizi che consentano di individuare chi non rispetta le regole. I controlli a campione sui rifiuti esposti irregolarmente o abbandonati, viene ricordato, proseguiranno sul territorio comunale. L’Amministrazione sottolinea inoltre come questi comportamenti non rappresentino soltanto un problema di pulizia e decoro: rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati comportano infatti costi che, quando non viene individuato il responsabile, finiscono per ricadere sulla collettività.

E il Comune chiude tornando all’ironia. A chi abbandona un sacco pensando che «tanto prima o poi lo portano via», la risposta è altrettanto semplice: prima o poi qualcuno la multa la prende. E la paga.

(foto: rifiuti abbandonati e recuperati a Bregnano)

28082026