Calcio

LAZZATE – Prosegue la costruzione dell’Ardor Lazzate che si prepara ad affrontare la nuova stagione di Eccellenza. La società gialloblù ha annunciato l’arrivo di Tommaso Lombardi, portiere classe 2007 proveniente dal Sangiuliano City.

Nonostante la giovane età, Lombardi arriva a Lazzate dopo un’esperienza importante: nella scorsa stagione ha infatti fatto parte del Sangiuliano City impegnato nel campionato di serie D. Ora sarà a disposizione di mister Mavillo Gheller, confermato sulla panchina dell’Ardor.

Proprio Gheller era stato uno dei grandi protagonisti della svolta della passata stagione. Arrivato durante l’inverno con la squadra nei bassifondi della classifica, il tecnico era riuscito a cambiare passo all’Ardor, protagonista di una notevole rimonta nel girone di ritorno sino alla conquista della salvezza e al nono posto finale. Archiviata quella rincorsa, a Lazzate si guarda ora alla nuova stagione con l’obiettivo di partire con ben altro passo. La preparazione estiva è in corso e la società sta completando l’organico in vista dei primi impegni ufficiali di settembre.

L’arrivo di Lombardi aggiunge dunque un altro giovane interessante alla rosa gialloblù, con alle spalle già un’esperienza in una categoria superiore e ora pronto a mettersi alla prova nel campionato di Eccellenza.

28082026