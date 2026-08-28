Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Mancano pochissime settimane all’avvio ufficiale della stagione e la Caronnese Women è pronta a scendere in campo per confermarsi la grande sorpresa del campionato di Serie C. La società ha lavorato con determinazione per rinnovare il gruppo, integrando atlete di grande esperienza a giovani promesse di qualità, così da presentare ai nastri di partenza una rosa solida e completa sotto ogni punto di vista. In questo clima di forte entusiasmo e preparazione al via, si inserisce l’arrivo di Francesca Andreoli, classe 2002, pronta ad arricchire il reparto avanzato nel ruolo di esterno offensivo, ala o punta.

Cresciuta nel calcio svizzero attraverso le tappe con Rapid Lugano, Team Ticino, Balerna, FC Arzo e infine Gambarogno — dove ha svolto la preparazione con la prima squadra promossa in Serie B e collezionato presenze in amichevoli e gare ufficiali — Andreoli porta a Caronno Pertusella una combinazione unica di tecnica, velocità e fame agonistica.

Fuori dal campo lavora come impiegata di commercio dopo essersi diplomata in Svizzera, ma è nel rettangolo di gioco che trova la sua massima espressione, vivendo lo sport non come un semplice passatempo ma come uno spazio fondamentale in cui mettersi costantemente alla prova.

Attirata dal fascino del calcio italiano e dalla solidità del progetto rossoblù, la nuova giocatrice arriva con l’ambizione di imparare, crescere e dare il massimo per spingere la Caronnese sempre più in alto fin dalle primissime battute del campionato.

28082026