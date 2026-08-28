Calcio

SARONNO – Un volto conosciuto anche nel calcio saronnese punta alla presidenza provinciale dell’Associazione italiana allenatori calcio di Milano. Federico Benedusi ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni Aiac Milano del prossimo 12 settembre, presentandosi alla guida della lista che porta il suo nome.

Benedusi, che abita nella zona, ha lasciato un buon ricordo anche a Saronno. Qualche anno fa aveva infatti lavorato nel settore giovanile del Fbc Saronno, guidando in particolare la formazione Juniores regionale. Allenatore Uefa B, nel corso della propria attività ha maturato esperienze nelle categorie giovanili nazionali e nelle principali categorie élite regionali lombarde.

La candidatura nasce con l’obiettivo dichiarato di rendere l’Aiac provinciale più vicina agli allenatori e alle società, puntando in particolare su servizi e formazione. Fra i punti inseriti nel programma ci sono la creazione di un portale dedicato alle società per pubblicare le ricerche di tecnici e collaboratori, la disponibilità di spazi per sedute di allenamento, eventi e contenuti formativi e l’introduzione di un servizio di video-consulto per aiutare tecnici e società ad affrontare problematiche organizzative, gestionali e professionali.

Benedusi propone inoltre una maggiore condivisione di esperienze e opportunità fra allenatori e club, l’organizzazione sul territorio di corsi Uefa A e di corsi di aggiornamento a costi contenuti, oltre a strumenti per verificare i tecnici abilitati presenti sulle panchine di prime squadre e settori giovanili e alla creazione di un ranking degli allenatori legato ai risultati e alla valorizzazione dei giovani.

Un primo appuntamento importante è già imminente: per poter partecipare alle elezioni sarà necessario essere associati all’Aiac entro oggi venerdì 28 agosto. Le urne, invece, sono previste per sabato 12 settembre.

28082026