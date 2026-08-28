Saronnese

CISLAGO – Letteratura e pittura si incontrano alla biblioteca comunale di Cislago. Sabato 5 settembre alle 10.30, negli spazi della biblioteca di via Magenta 106, è in programma “Tra parole e acquerelli”, appuntamento culturale dedicato all’autore e artista Elio Rimoldi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cislago, assessorato alla Cultura, insieme alla biblioteca e sarà aperta a tutta la cittadinanza. La mattinata offrirà l’occasione per conoscere più da vicino Rimoldi e la sua produzione, attraverso la presentazione dei suoi libri e, contemporaneamente, il racconto dell’altra componente della sua attività artistica, quella legata alla pittura.

Il programma di sabato prevede infatti anche l’inaugurazione della mostra di pittura allestita negli spazi della biblioteca. Come suggerisce il titolo scelto per l’iniziativa, “Tra parole e acquerelli”, l’intento è quello di creare un percorso nel quale scrittura e immagini possano dialogare, offrendo ai visitatori la possibilità di avvicinarsi alle diverse forme espressive dell’autore.

L’appuntamento inaugurale è fissato dunque con precisione per sabato 5 settembre alle 10.30 alla biblioteca di Cislago, in via Magenta 106: durante l’incontro saranno presentati i libri di Elio Rimoldi e verrà ufficialmente aperta l’esposizione delle sue opere.

La mostra non si esaurirà con l’appuntamento di sabato. Le opere resteranno infatti esposte in biblioteca fino a venerdì 11 settembre e potranno essere visitate nei regolari orari di apertura della biblioteca.

Una proposta che unisce quindi incontro con l’autore, lettura e arti figurative e che apre il calendario culturale di settembre a Cislago con un’iniziativa pensata non soltanto per gli appassionati di libri e pittura, ma per tutti coloro che desiderano conoscere il lavoro di Rimoldi e il suo percorso tra parole e acquerelli.

28082026