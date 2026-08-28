Cronaca

ORIGGIO / CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze tali da rendere necessario il trasporto in ospedale, si sono verificati nelle scorse ore nel Saronnese. In entrambi i casi si è trattato di cadute, la prima da una bicicletta e la seconda da una motocicletta.

Il primo intervento è scattato alle 21.45 a Origgio, in via del Lavoro, dove un uomo di 31 anni è caduto dalla bicicletta. Inizialmente la situazione è apparsa seria, tanto che Areu ha classificato l’intervento in codice rosso e sul posto sono stati inviati un’ambulanza della Sos Uboldo e l’auto-infermieristica. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco. Dopo gli accertamenti effettuati sul posto, per il 31enne non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Poco più tardi, alle 23.45, nuovo intervento dei soccorritori, questa volta a Caronno Pertusella in via Moretti. Un uomo di 40 anni è caduto dalla moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno. Anche in questo secondo episodio le conseguenze si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente si potesse temere: il motociclista non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

(foto archivio)

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