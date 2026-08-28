Groane

SOLARO – A seguito del grande successo ottenuto dalle precedenti edizioni, il Maps di Solaro, in collaborazione con il gruppo fotografico Cogli l’Attimo, con il patrocinio del Comune di Solaro, lancia la quinta edizione del Gran Premio Fotografico. Il tema di quest’anno è: “Bellezza senza tempo”.

La bellezza senza tempo è una forma di bellezza che continua ad emozionare, affascinare o avere valore anche quando cambiano mode, epoche e gusti. Non dipende solo dall’aspetto esteriore, ma da qualcosa di più profondo: armonia, autenticità, eleganza, significato o capacità di parlare alle persone di ogni generazione. È il fascino eterno di un volto, un luogo, un oggetto, un’opera d’arte che non sfiorisce col mutare della moda ma mantiene inalterato il suo valore e il suo impatto estetico nel tempo, indipendentemente dal contesto storico. La “Bellezza senza tempo” è ciò che non invecchia nell’animo di chi guarda.

La partecipazione al gran premio fotografico è gratuita. A questa edizione potranno partecipare esclusivamente i residenti maggiorenni nelle province di Como, Milano, Monza Brianza, Varese. La scadenza per l’invio delle foto è il 30 settembre.

Le foto dovranno essere inviate in formato .jpg all’indirizzo e-mail: [email protected]

È possibile scattare con macchina fotografica o cellulare. Quelle scattate con cellulare dovranno essere in massima risoluzione e formato 4:3 (quattro terzi) o 2:3 (due terzi) per consentirne l’eventuale stampa. Le foto saranno stampate prevalentemente nel formato 2:3 (cm 20 x 30). Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre foto e dovrà essere indicato il titolo di ciascuna foto. Non saranno ammesse opere interamente realizzate al computer.

Come da precedenti edizioni, l’ammissione al Gran Premio Fotografico e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria. Tutti i componenti della giuria saranno nominati dagli organizzatori. I nominativi degli stessi saranno resi noti al momento delle premiazioni. L’esposizione delle 40 migliori foto ammesse e relative premiazioni si terranno nel pomeriggio di domenica 15 novembre nella sede del Maps in via Drizza 20 a Solaro.

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