Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Chicchi di grandine abbastanza grandi da lasciare il segno sulle carrozzerie delle auto. È questo il principale effetto del violento temporale che nelle prime ore di oggi, venerdì 28 agosto, ha attraversato il Saronnese, accompagnato da lampi, raffiche di vento, pioggia intensa e grandine.

La fase più intensa si è registrata intorno alle 4,30. Il comune maggiormente colpito nel comprensorio è stato Caronno Pertusella e, in particolare, Pertusella. Qui la grandine è caduta con chicchi di dimensioni importanti e in mattinata sono emerse diverse segnalazioni di danni alle vetture, soprattutto alle carrozzerie. La particolare intensità della grandinata a Caronno Pertusella trova riscontro anche nelle segnalazioni raccolte nelle prime ore della mattinata.

Sempre a Caronno Pertusella si è registrato anche un allagamento in municipio, problema che è stato risolto già nelle prime ore della mattinata.

Segnalazioni sono arrivate anche da Uboldo, dove alcune auto presentano i segni della grandinata, anche se con danni più lievi alle carrozzerie.

Grandine anche a Origgio, dove i chicchi sono stati generalmente di dimensioni più contenute. Alla frazione Muschiona, però, si segnalano almeno un paio di auto danneggiate.

Situazione più tranquilla, almeno a quel che risulta, a Gerenzano: non risultano danni provocati dal temporale e dalla grandine.

Il temporale ha interessato più in generale Saronno e il comprensorio dalle 4,30 circa, con numerosi lampi e forti raffiche di vento.Nel corso della mattinata prosegue la verifica delle conseguenze del passaggio del temporale, soprattutto per quanto riguarda le auto rimaste all’aperto durante la grandinata.

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