SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 27 agosto, l’incertezza occupazionale all’Electrolux di Solaro, con appena 36 rinnovi per i lavoratori a termine. Grande attenzione anche per il no dello Zappa ai doppi turni, per l’insolito arresto a Rescaldina e per la proposta di legge nata dopo la morte di Alessio Colletti.

Ripartenza difficile all’Electrolux di Solaro: dei 103 lavoratori a tempo determinato ancora presenti nello stabilimento, soltanto 36 vedranno prorogato il contratto. Resta inoltre aperto il confronto sindacale sul futuro del sito e sulla nuova organizzazione del lavoro.

Il consiglio d’istituto dello Zappa ha bocciato all’unanimità l’ipotesi dei doppi turni durante i lavori di riqualificazione della scuola. Chiesto un confronto urgente per trovare soluzioni alternative, mentre per settembre resta possibile una protesta delle famiglie.

A Rescaldina un 21enne è entrato in un appartamento attraverso una porta-finestra aperta e si è sistemato sul divano per trascorrere la notte. Al risveglio il proprietario se lo è trovato in casa e ha chiamato i carabinieri: il giovane è stato arrestato per violazione di domicilio.

La morte del 15enne saronnese Alessio Colletti diventa il punto di partenza per una proposta di legge sulla sicurezza dei luna park. Il disegno di legge depositato dalla senatrice Raffaella Paita punta a rafforzare i controlli sulle attrazioni e sugli impianti prima dell’apertura al pubblico.