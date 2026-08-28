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SARONNO – Venerdì 28 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni e parziali aperture attese soprattutto nella seconda parte della giornata. È prevista un’allerta meteo per pioggia.

Nelle prossime ore a Saronno sono attesi circa 0,5 millimetri di pioggia. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 21°C e una massima che potrà raggiungere i 32°C. I venti soffieranno da Est-Sudest: saranno deboli durante la mattinata e diventeranno moderati nel pomeriggio. Con il passare delle ore la nuvolosità potrà lasciare spazio a qualche schiarita, in un contesto di graduale miglioramento.

In Lombardia la residua instabilità del mattino tenderà progressivamente ad attenuarsi grazie all’arrivo di aria più secca. Sulle basse pianure occidentali sono previste deboli piogge al mattino e maggiori schiarite verso sera. Sulle pedemontane e alte pianure le precipitazioni mattutine tenderanno temporaneamente a esaurirsi nel pomeriggio, con una possibile ripresa serale. Piogge e rovesci, anche temporaleschi, interesseranno soprattutto Prealpi occidentali e Orobie nella prima parte della giornata, mentre sulle Alpi Retiche le precipitazioni potranno intensificarsi dalla sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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