Cronaca

SARONNO – Due biciclette elettriche rubate durante il mercato cittadino di mercoledì 27 agosto. È quanto segnalato nelle ultime ore sui social, con un appello rivolto a chi possa aver visto qualcosa.

Il furto è avvenuto durante un’edizione estiva del mercato che, nonostante l’assenza di una quarantina di banchi per le ferie, ha richiamato comunque molti saronnesi tra le bancarelle.

Proprio considerando l’affluenza, la polizia locale ha effettuato anche un servizio di controllo con particolare attenzione alla prevenzione dei borseggi. Al momento non risultano segnalazioni di furti ai danni dei clienti del mercato.

A finire nel mirino dei ladri sono state invece due biciclette elettriche. A segnalarne la scomparsa è stato una cittadina sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se…”, chiedendo aiuto per ritrovarle.

“Oggi al mercato ci hanno rubato due biciclette elettriche, una Graziella grigia e l’altra da donna grigia. Chi avesse visto qualcosa può comunicarlo” .

Un appello rivolto quindi a chi mercoledì si trovava nella zona del mercato e potrebbe aver notato movimenti sospetti o avere informazioni utili sulle due biciclette. O a chi dovesse notarle in giro abbandonate.

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