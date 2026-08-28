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SARONNO – È il modello educativo che a maggio ha portato a Reggio Emilia anche Kate Middleton, principessa del Galles, arrivata in Italia per approfondire il “Reggio Emilia Approach”. Ora il metodo nato dall’esperienza e dal pensiero del pedagogista Loris Malaguzzi potrebbe diventare uno dei punti di riferimento per tutti i nidi e le scuole dell’infanzia dell’Istituzione Zerbi di Saronno.

A presentare il progetto, in una delle ultime sedute del consiglio comunale, è stata la presidente dell’Istituzione Zerbi Fiorenza Ricciardi. Il percorso parte dalla sperimentazione già realizzata alla scuola dell’infanzia Monte Santo con l’obiettivo di estendere progressivamente l’approccio agli altri plessi.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato con delle sperimentazioni, soprattutto nella scuola Monte Santo, su modelli pedagogici legati a Loris Malaguzzi – ha spiegato Ricciardi – Vorremmo impostarli su tutti i plessi, sia dei nidi sia delle scuole dell’infanzia”.

Un lavoro che, nelle intenzioni dell’Istituzione, dovrà trovare spazio anche nel Piano triennale dell’offerta formativa per la fascia 0-6 anni. “È la linea guida che guiderà i tre anni successivi rispetto a linee metodologiche e pedagogiche specifiche”, ha chiarito la presidente.

Un passaggio centrale sarà la formazione degli educatori. “L’obiettivo, a partire dal prossimo anno scolastico, sarà quello di formare tutto il personale secondo la linea pedagogica di Loris Malaguzzi e creare la possibilità di un riferimento territoriale fondamentale dal punto di vista pedagogico”.

L’ambizione è quindi quella di rafforzare l’identità educativa delle strutture dell’Istituzione Zerbi, andando oltre gli aspetti puramente organizzativi. Ricciardi ha sottolineato la volontà di “dare ancora più valore all’eccellenza” e fare delle scuole dell’Istituzione “un punto di riferimento sostanziale dal punto di vista pedagogico”.

Proprio sulla centralità dell’aspetto educativo Ricciardi ha insistito nel suo intervento in consiglio comunale. “Ci tengo a rappresentare l’elemento fondamentale dell’Istituzione, che è appunto l’ambito educativo e pedagogico, che poco viene rappresentato. Dobbiamo riprendere la riconnessione con gli aspetti pedagogici ed educativi”.

Il percorso, ha concluso la presidente, è stato reso possibile anche dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale, con un lavoro che tiene insieme “la parte di bilancio economico, gli aspetti tecnici e gli aspetti pedagogici”. Una programmazione che guarda soprattutto, come ricordato da Ricciardi, “al bene dei bambini e delle bambine”, al loro “diritto alla cittadinanza” e alle loro famiglie.

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