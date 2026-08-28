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SARONNO – Sette giorni di modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno anche i pendolari di Saronno. Da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2026, i lavori di manutenzione al Ponte Naviglio Grande comporteranno la sospensione dei treni tra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo, con conseguenze sui servizi Trenord delle linee R31, S9 e S19.

Per quanto riguarda la linea S9 Saronno-Seregno-Milano San Cristoforo-Albairate Vermezzo, i convogli da e per Saronno continueranno a circolare tra Milano Rogoredo e Saronno. Sono previste modifiche alla numerazione dei treni e variazioni degli orari fino a 5 minuti nella stazione di Milano Rogoredo.

Cambierà invece il servizio nella tratta verso Albairate. I treni da e per Albairate circoleranno tra Milano San Cristoforo e Albairate, con modifiche alla numerazione e variazioni d’orario a Milano San Cristoforo. Il treno S9 24915 effettuerà il percorso da Milano San Cristoforo ad Albairate, mentre il treno S9 24986 viaggerà da Albairate a Milano San Cristoforo. Il treno S9 24978 seguirà anch’esso la tratta da Albairate a Milano San Cristoforo, ma con una nuova numerazione e una modifica d’orario.

Completamente sospeso, invece, il servizio della linea S19 Albairate Vermezzo-Milano Rogoredo: tutti i treni saranno soppressi per l’intero percorso per tutta la durata dei lavori.

Per gli spostamenti all’interno dell’area urbana di Milano non serviti dai treni sarà possibile utilizzare i servizi Atm grazie a uno specifico accordo. Dal 31 agosto al 6 settembre saranno validi i biglietti e i carnet a tariffa ferroviaria, transfrontaliera e aeroportuale con origine o destinazione Milano, nel formato Ricaricami o digitale acquistato tramite sito e App. Saranno inoltre validi gli abbonamenti ferroviari, esclusi Treno-Milano, Stibm e Ivol, o transfrontalieri con origine o destinazione Milano, validi su tessera Io Viaggio e/o Phone Pass.

Per verificare nel dettaglio gli orari, le modifiche ai collegamenti e le soluzioni alternative disponibili, Trenord invita i viaggiatori a consultare l’avviso dedicato.

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