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SARONNO – Niente eclissi di Luna da Saronno e dal comprensorio. A “cancellare” lo spettacolo astronomico atteso prima dell’alba di oggi, venerdì 28 agosto, sono stati i temporali e soprattutto il cielo completamente coperto.

Proprio nelle ore in cui gli appassionati avrebbero dovuto alzare gli occhi al cielo per seguire l’eclissi, le condizioni meteo sono rapidamente peggiorate. Intorno alle 4,30 su Saronno e sul Saronnese è iniziato un violento temporale, accompagnato da numerosi lampi e forti raffiche di vento.

Un brusco cambiamento rispetto alle ore precedenti, con il temporale che ha interessato anche diversi comuni del comprensorio. Nella vicina Solaro sono stati segnalati anche chicchi di grandine.

Le nuvole compatte hanno quindi impedito di osservare il fenomeno astronomico, facendo saltare l’appuntamento che in molti attendevano e per il quale era necessario puntare lo sguardo verso il cielo nelle ore prima dell’alba.

Al posto dell’eclissi, dunque, Saronno si è svegliata con lampi, vento e pioggia, in una mattinata segnata dal rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche.

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