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TRADATE – Torna ad Abbiate Guazzone uno degli appuntamenti tradizionali di settembre: la Festa della Madonna delle Vigne, che avrà il suo momento principale domenica 6 settembre alla chiesetta della Madonna delle Vigne. Una giornata che unirà celebrazioni religiose, musica, momenti conviviali e numerose proposte dedicate anche ai più piccoli. La festa è una tradizione consolidata della comunità locale e negli anni ha mantenuto proprio questa formula, affiancando alla parte religiosa iniziative per tutte le età.

Il programma avrà in realtà un’anteprima già mercoledì 2 settembre alle 21, quando è previsto il concerto del trio Ghezzi-Molinari-Lanni.

La giornata centrale sarà quella di domenica 6 settembre. Si inizierà alle 11 con la santa messa alla chiesetta della Madonna delle Vigne, celebrata da don Gianni Cazzaniga in occasione del 40° anniversario di sacerdozio. Durante la celebrazione sarà ricordata anche suor Laura Galimberti nel 50° anniversario della professione religiosa. Per l’occasione la consueta messa delle 11 nella chiesa parrocchiale di Abbiate Guazzone non sarà celebrata.

Al termine della funzione sono previste la benedizione e la vendita di uva, pane, torte e vino e il concerto di campane eseguito dalla Scuola campanaria del Chiostro di Voltorre. Alle 12.15 seguirà l’aperitivo con gli Alpini.

Dopo la pausa di mezzogiorno, il programma riprenderà alle 15.30 con la recita del santo rosario con le Figlie di Maria Ausiliatrice. Alle 16.15 spazio invece ai più piccoli con la gara degli aquiloni, per la quale sono annunciati premi per tutti.

Alle 17 è prevista la presentazione del libro “La Chiesetta del Cuore”. Soltanto un quarto d’ora più tardi, alle 17.15, tornerà il Tigrotto d’Oro, concorso musicale con la partecipazione di bambini dai 6 ai 14 anni, anche in questo caso con premi per tutti i partecipanti.

La musica continuerà alle 18.30 con il concerto del Liceo Bellini, mentre alle 19 la giornata si avvierà alla conclusione con gli stuzzichini insieme agli Amici della Madonna delle Vigne.

Ci sarà inoltre un’iniziativa particolare per i bambini: dalle 15 alle 17 i campanari permetteranno loro di provare a suonare le campane. Durante la festa la chiesetta rimarrà aperta e sarà possibile partecipare a visite guidate.

Gli organizzatori hanno previsto anche un programma alternativo in caso di maltempo: la santa messa sarà celebrata nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Abbiate Guazzone, mentre la vendita dei prodotti e gli appuntamenti pomeridiani saranno sospesi.

Una domenica, dunque, particolarmente ricca attorno alla piccola chiesa di Abbiate Guazzone, dove una tradizione religiosa molto sentita si accompagnerà ancora una volta a musica, convivialità e iniziative pensate per coinvolgere l’intera comunità.

28082026