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SARONNO – In occasione del Gran Premio d’Italia 2026, Trenord mette in pista biglietti speciali e corse straordinarie per raggiungere in treno l’Autodromo Nazionale di Monza da Milano e da tutta la Lombardia fra venerdì 4 e domenica 6 settembre, giorni di prove e gara.

Come ogni anno, l’azienda ferroviaria potenzia il servizio per consentire a tifosi e appassionati di Formula 1 di raggiungere il Tempio della Velocità in treno, in modo comodo e sostenibile. Una proposta apprezzata dai tifosi, come confermano i numeri delle passate edizioni: solo nel 2025 sono stati venduti 36mila biglietti speciali Trenord dedicati al GP.

Sabato 5 e domenica 6 settembre saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza; nelle due giornate, per favorire il rientro dei tifosi sarà prolungato in orario serale fino alle ore 22.30 il servizio della linea S7, che collega Milano e Biassono Lesmo Parco, la stazione più vicina all’Autodromo. Inoltre, domenica 6 saranno effettuate 21 corse dirette Milano Porta Garibaldi-Biassono, su cui sarà possibile viaggiare acquistando un biglietto speciale dedicato al costo di 5 euro.

Per tutti i giorni della manifestazione, i treni viaggeranno con composizioni potenziate.

I dettagli sulla proposta di Trenord per il GP di Monza sono disponibili su trenord.it e App.

Biglietti speciali da Milano e da tutta la Lombardia

Per raggiungere l’Autodromo fra venerdì 4 e domenica 6, verso prove e gara, Trenord propone due biglietti speciali, acquistabili sia online, su giteintreno.trenord.it, sia presso le biglietterie e i punti vendita autorizzati.

Per chi parte da Milano, è disponibile il ticket speciale “GP Monza Treno+Navetta Nera Autodromo”, che comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell’Autodromo.

Per chi parte dal resto della Lombardia è disponibile “GP Monza Trenord Day Pass”, che a 13 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. In più, “Trenord Day Pass” prevede la gratuità per i ragazzi under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto.

I treni verso il GP d’Italia

Trenord potenzierà l’offerta di treni per raggiungere il GP. Sabato 5 e domenica 6 saranno effettuate otto corse straordinarie – quattro per direzione – fra Milano Centrale e Monza. Sarà possibile viaggiare a bordo dei treni aggiuntivi con i biglietti speciali “Treno+Navetta Nera” e “Trenord Day Pass”, ma anche con biglietti e abbonamenti ferroviari o integrati validi da e per Monza.

Inoltre, sabato 5 e domenica 6 per favorire il rientro dei tifosi dal Gran Premio e dagli eventi correlati, il servizio della linea S7 che collega direttamente Milano Porta Garibaldi e Biassono Lesmo Parco sarà prolungato in orario serale, fino alle ore 22.30. In particolare, l’offerta sarà potenziata con tre nuove corse: due in direzione Milano, una in direzione Triuggio.

Per la gara, domenica 6 saranno effettuate 21 corse straordinarie dirette fra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco: 12 la mattina, 9 al pomeriggio per il rientro. Sulle corse, che non effettueranno fermate intermedie, sarà possibile viaggiare con il biglietto speciale dedicato, valido per andata e ritorno, acquistabile al costo di 5 euro su giteintreno.trenord.it fino a esaurimento posti, o con “Trenord Day Pass”. Per consentire l’effettuazione delle corse dirette Milano-Biassono, domenica 6 il servizio della linea S7 Milano-Molteno-Lecco sarà rimodulato.

Nei tre giorni dell’evento, sarà possibile raggiungere l’Autodromo anche a bordo delle corse previste da orario delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como, S9 Saronno-Seregno-Albairate, R14 Milano-Carnate-Ponte San Pietro, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, RE80 Milano-Como-Lugano.

Ulteriori informazioni sul servizio straordinario per il GP – con orari e fermate delle corse – e sui biglietti speciali sono disponibili su trenord.it e App.

Per informazioni su come raggiungere l’evento in auto e sui parcheggi è possibile consultare i siti del Comune di Monza www.comune.monza.it e di Monza Mobilità https://monzamobilita.it/.