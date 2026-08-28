Groane

LIMBIATE – Una fede nuziale custodita in un astuccio rosso, insieme ad alcune vecchie fotografie. Un piccolo oggetto dal grande valore affettivo che, grazie al lavoro della polizia locale di Limbiate, è tornato nelle mani della sua proprietaria, un’anziana cittadina che temeva di averlo perso per sempre.

L’anello era stato ritrovato sul territorio comunale, ma risalire alla proprietaria non è stato semplice. Sulla fede, infatti, non erano presenti incisioni o altri elementi che permettessero un’identificazione immediata.

Gli agenti del comando di polizia locale hanno quindi avviato una serie di verifiche, incrociando le segnalazioni arrivate agli uffici con le informazioni presenti nei registri d’archivio. Un lavoro che ha permesso di individuare la figlia della proprietaria e, attraverso di lei, arrivare all’anziana.

La fede è stata così riconsegnata alla donna insieme all’astuccio e alle fotografie con cui era stata ritrovata. Non soltanto un anello, ma un ricordo legato alla sua storia familiare e soprattutto al marito.

Una riconsegna dal forte valore simbolico che ha restituito alla proprietaria un oggetto che custodisce una parte importante della sua vita e dei suoi affetti.

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