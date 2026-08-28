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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la relazione del presidente del Consiglio d’istituto dell’Itc “Gino Zappa” di Saronno, Maurizio Caccin, presentata in occasione della seduta straordinaria dedicata all’organizzazione dell’attività scolastica durante i lavori previsti nell’istituto e che si è conclusa con il rifiuto dei doppi turni.

Dirigente scolastico, membri del Consiglio d’istituto, famiglie, studentesse e studenti, personale docente, personale Ata, rappresentanti delle istituzioni,

vorrei iniziare da una cosa molto semplice, perché credo sia importante sgomberare immediatamente il campo da qualsiasi equivoco:

nessuno è contro i lavori di efficientamento energetico e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nessuno chiede di fermare il cantiere.

Nessuno mette in discussione la necessità di intervenire sull’edificio scolastico.

Quello che il presidente, come rappresentante di una comunità scolastica che ha ascoltato, chiede è un’altra cosa: che i lavori, gli importi stanziati, le scadenze non diventino un alibi per rinunciare a cercare tutte le possibili alternative e che, soprattutto, il prezzo della loro organizzazione non venga scaricato sugli studenti e sulle loro famiglie.

E proprio per questo siamo qui questa sera, riuniti in una seduta straordinaria.

Una comunicazione che arriva troppo tardi

Il 10 agosto 2026, con protocollo Prot. 0006447/U, la comunità scolastica viene informata ufficialmente per la prima volta degli interventi programmati all’Itcs “Gino Zappa” e delle loro conseguenze sull’organizzazione delle attività scolastiche.

Viene comunicato che il 24 agosto avrà luogo la consegna dei lavori, con una durata prevista di 366 giorni, e che una parte rilevante dell’edificio non sarà disponibile.

Fin qui, noi tutti prendiamo atto della situazione.

Ma poi arriva il punto fondamentale: non sono stati individuati ulteriori locali idonei e, di conseguenza, sarà necessario organizzare le lezioni su due turni, uno antimeridiano e uno pomeridiano.

Il problema è proprio quel “di conseguenza”.

Perché una conseguenza deve essere il risultato di un’istruttoria.

E oggi la comunità scolastica chiede di conoscere quell’istruttoria.

Dove sono le alternative che sono state valutate?

Si chiede semplicemente di sapere:

quali locali siano stati cercati;

a quali enti siano state avanzate richieste;

quali richieste siano state formalmente rivolte alla Provincia;

quali edifici o spazi siano stati individuati;

per quali siano stati effettivamente eseguiti dei sopralluoghi;

per quali motivi eventuali soluzioni siano state ritenute inidonee;

quali diverse modalità organizzative siano state prese in considerazione;

quali costi comporterebbe ciascuna soluzione;

quali siano gli effetti sulla didattica, sugli studenti, sulle famiglie e sul personale;

nell’ottica dell’inclusività, se siano state considerate le esigenze degli studenti con disabilità.

Non si sta chiedendo l’impossibile.

Si sta chiedendo di conoscere il percorso che ha portato alla conclusione che il doppio turno sia inevitabile.

Perché oggi alla comunità scolastica viene presentata una soluzione, ma non viene presentato il percorso istruttorio che dovrebbe dimostrare perché quella soluzione sia realmente l’unica percorribile.

E questa distinzione è fondamentale.

Una contraddizione che deve essere chiarita

C’è poi una contraddizione che non si può ignorare.

Da una parte viene detto che il quadro organizzativo deve ancora essere definitivamente definito.

Dall’altra, però, viene già comunicato che sarà necessario organizzare le lezioni su due turni.

Quindi si chiede: il doppio turno è una decisione già assunta oppure è ancora una delle ipotesi organizzative da valutare?

Perché le due cose non possono essere contemporaneamente vere.

Se è una decisione già assunta, è un diritto sapere sulla base di quale istruttoria.

Se invece è ancora un’ipotesi, allora che vengano realmente valutate, discusse e comunicate anche le alternative, che al momento non sono state presentate.

E qui entra in gioco il Consiglio d’istituto

Non siamo qui per sostituirci al dirigente scolastico.

Il dirigente ha competenze proprie, che nessuno mette in discussione.

Ma l’autonomia scolastica non significa che ogni scelta organizzativa possa essere sottratta al confronto con gli organi collegiali.

L’articolo 16 del Dpr 275/1999 richiama il ruolo degli organi collegiali nell’efficacia dell’autonomia scolastica.

E l’articolo 25 del decreto legislativo 165/2001 riconosce al dirigente autonomi poteri di direzione e coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici.

E allora la domanda è molto semplice: gli organi collegiali saranno chiamati a valutare realmente le diverse possibilità oppure saranno chiamati semplicemente a prendere atto di una soluzione già sostanzialmente individuata?

Perché il presidente ritiene che il Consiglio d’istituto debba poter svolgere pienamente il proprio ruolo.

Non si vuole ratificare una scelta.

Si vuole partecipare alla ricerca della soluzione migliore.

Il rapporto con la Provincia

C’è poi un altro soggetto fondamentale: la Provincia di Varese, proprietaria dell’immobile.

Come pubblicato sull’informativa, si prende atto che ci sono stati incontri tra la scuola e gli uffici provinciali.

Ma non si conosce, almeno per quanto è stato possibile verificare, il contenuto concreto di questo confronto.

E allora si chiede di conoscere:

la corrispondenza tra scuola e Provincia relativa agli spazi;

i verbali degli incontri;

gli eventuali sopralluoghi effettuati;

le richieste avanzate dalla scuola;

le risposte ricevute dalla Provincia;

l’elenco degli spazi alternativi valutati;

le motivazioni delle eventuali esclusioni;

la documentazione tecnica relativa alla capienza dell’edificio nelle diverse fasi dei lavori;

il cronoprogramma dei lavori;

le eventuali richieste di disponibilità di altri edifici o locali.

Perché affermare che “non sono stati individuati locali idonei” non è la stessa cosa che dimostrare che tutte le possibili alternative siano state effettivamente ricercate e valutate.

E noi, sempre come comunità scolastica, chiediamo proprio questo: trasparenza.

Una questione di programmazione

C’è inoltre un aspetto che si ritiene particolarmente importante.

Se era prevedibile che i lavori avrebbero reso indisponibile una parte significativa dell’edificio, allora era necessario affrontare prima il problema degli spazi sostitutivi e delle conseguenze organizzative.

Non si può scoprire l’emergenza organizzativa quando il cantiere sta per partire e a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico.

E se, come ci è stato riferito – presidente del Consiglio, genitori, docenti – la documentazione relativa alle alternative sarà disponibile soltanto successivamente all’avvio dei lavori e a seguito di un’ulteriore istruttoria, la domanda viene spontanea: perché questa istruttoria non è stata completata prima di arrivare alla vigilia dell’inizio dei lavori?

Non è una domanda polemica.

È una domanda di metodo.

Perché quando una decisione incide per un intero anno scolastico sulla vita di migliaia di persone, la programmazione deve necessariamente precedere l’emergenza.

Per non parlare dei nuovi iscritti ai quali, negli open day, non è stata minimamente accennata la possibilità di un’emergenza.

Non è poi corretto parlare di emergenza, poiché questo progetto è noto da tempi lontani e non è comprensibile come né il dirigente scolastico né la Provincia, in tutto questo lasso di tempo, abbiano valutato gli impatti conseguenti all’inagibilità di porzioni di edificio che contengono studenti.

Il vero punto: gli studenti

Arriviamo al punto più importante.

Gli studenti.

Perché dietro questa discussione non ci sono soltanto aule, planimetrie, cronoprogrammi e organizzazione amministrativa.

Ci sono ragazzi e ragazze.

Una turnazione pomeridiana significa, per molti di loro, uscire da scuola molto più tardi.

Significa affrontare problemi di trasporto.

Significa poter rientrare a casa in tarda serata.

Significa avere meno tempo e meno energie per studiare.

Significa rendere più difficile praticare sport, coltivare interessi culturali, partecipare ad attività extrascolastiche e vivere pienamente la propria vita sociale.

Significa, per molte famiglie, dover conciliare orari scolastici variabili con gli impegni lavorativi dei genitori.

E significa soprattutto introdurre una modifica profonda nella quotidianità degli studenti per un periodo previsto di 366 giorni.

Per questo non possiamo limitarci a dire:

“È l’unica soluzione possibile”.

Dobbiamo poter dire:

“Abbiamo cercato tutte le alternative. Le abbiamo confrontate. Le abbiamo valutate. E, dopo averle esaminate seriamente, questa è quella che produce il minor disagio possibile”.

È una differenza enorme.

Le 1.296 firme non sono un dettaglio

La petizione “NO lezioni su due turni all’ITCS Zappa di Saronno” ha raccolto 1.296 firme.

Non possiamo ignorare questo dato.

Significa certamente una cosa: nella comunità scolastica esiste una preoccupazione forte, reale e diffusa.

E quando una comunità scolastica manifesta un disagio di queste dimensioni, la risposta delle istituzioni non può essere semplicemente:

“La soluzione è già stata individuata”.

La risposta deve essere:

“Ascoltiamo, verifichiamo, approfondiamo e cerchiamo insieme la soluzione migliore”.

Per evitare la sfiducia da parte della comunità verso l’istituto e l’inevitabile danno d’immagine che ne consegue.

Non è una battaglia contro qualcuno

Vorrei essere altrettanto chiaro su un altro punto.

Questa non deve diventare una contrapposizione personale tra famiglie, dirigente e/o Provincia.

Si ritiene che una situazione così delicata richieda trasparenza, condivisione, responsabilità e partecipazione. La comunità scolastica non ha bisogno di risposte burocratiche scritte in legalese, ma necessita di soluzioni reali, concrete e tempestive.

La proposta

Per questo chiedo che, nella prossima seduta del Consiglio d’istituto, venga inserita all’ordine del giorno l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente “NO turnazione pomeridiana”, operativo fino alla conclusione dei lavori.

Un gruppo composto da rappresentanti delle diverse componenti del Consiglio d’istituto e, ove ritenuto opportuno, da persone esterne con funzione esclusivamente consultiva, a invarianza finanziaria.

Un gruppo che non abbia l’obiettivo di bloccare i lavori, ma che possa sedere al tavolo delle consultazioni con il dirigente, i rappresentanti della Provincia e i rappresentanti delle amministrazioni locali.

La richiesta finale

Oggi non si chiede di fermare i lavori.

Si chiede di fermare l’idea che il doppio turno sia inevitabile prima ancora di aver dimostrato che tutte le alternative siano state esplorate.

Si chiede che la comunità scolastica venga informata.

Si chiede che gli atti siano messi a disposizione nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa.

Si chiede che gli organi collegiali possano esercitare pienamente le proprie competenze.

Si chiede che la Provincia faccia la propria parte.

E si chiede che al centro di ogni decisione vengano messi gli studenti.

Perché una scuola non è soltanto un edificio.

E un lavoro di ristrutturazione/efficientamento non può essere valutato soltanto in termini di cantiere, tempi e opere da realizzare.

La scuola è prima di tutto le persone che ogni giorno la vivono.

Per questo la posizione del presidente è semplice e, credo, difficilmente contestabile: i lavori devono andare avanti, ma anche la scuola deve continuare a funzionare nel miglior modo possibile.

Nessuno chiede il blocco dei lavori.

Si chiede che venga tutelato il presente degli studenti.

E si chiede che, prima di dire a una comunità che “non esistono alternative”, quella comunità possa vedere, conoscere e comprendere quali alternative sono state cercate, quali sono state valutate e perché sono state escluse.

Perché la fiducia non si chiede.

La fiducia si costruisce attraverso la trasparenza, la partecipazione e la qualità delle decisioni.

E oggi, credo, sia esattamente questo che siamo chiamati a fare.

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