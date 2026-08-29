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SARONNO – Dai cortometraggi per i più piccoli alla sonorizzazione dal vivo, passando per il Character Design e la premiazione del concorso internazionale. Sabato 29 agosto Animatica torna a Casa Morandi con una seconda giornata ricca di appuntamenti, tutti a ingresso libero e gratuito.

Il pomeriggio inizierà alle 16 con “Minimatica”, lo spazio dedicato alle bambine e ai bambini. I piccoli spettatori potranno assistere a una selezione di cortometraggi e diventare una vera e propria giuria, scegliendo il loro preferito. Il film vincitore sarà poi proiettato sullo schermo “dei grandi” e al suo autore sarà inviato un attestato firmato dalla mini giuria.

Sempre nel pomeriggio ci sarà “10 metri di forme animabili”, attività di disegno collettivo curata da Sara Ghioldi con il supporto di Momarte, che metterà a disposizione i materiali.

Dalle 16 alle 19 spazio anche al workshop di Character Design condotto da Riccardo Mazzoli – Animazzoli. L’attività, aperta dai 14 anni, permetterà ai partecipanti di scoprire come nasce un personaggio, dal primo disegno alla costruzione della sua identità visiva. Per il workshop la prenotazione è fortemente consigliata.

Il programma comprende inoltre “Special Mention”, con le opere che hanno particolarmente colpito la giuria tecnica, e “Introspectica”, nuovo spazio ospitato nella Sala Nevera e dedicato a cortometraggi che esplorano dimensioni più intime.

Tra le proiezioni è previsto anche “Rukeli” di Alessandro Rak, opera premiata dalla giuria di Animatica alla seconda edizione di CortoCircuito Festival.

Nel corso della serata sarà inoltre proclamato e premiato il vincitore del concorso internazionale di Animatica, scelto dal pubblico durante le proiezioni di venerdì.

A chiudere il festival sarà l’incontro tra animazione e musica dal vivo. Una selezione di cortometraggi astratti sarà accompagnata da nuove sonorizzazioni eseguite sul momento. In programma il collettivo torinese Sintetica e la band saronnese ZioCrocifisso.

Tutti gli appuntamenti si svolgono a Casa Morandi con ingresso libero e gratuito.

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