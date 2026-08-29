Groane

MISINTO / LAZZATE – Torna al centro dell’attenzione la questione del nuovo asilo nido da 20 posti in via Misentasca, nel Comune di Lazzate, realizzato su un’area in comproprietà tra i Comuni di Lazzate e Misinto.

A sollevare formalmente la questione in Consiglio comunale è stato il consigliere di Insieme per Misinto Davide Casata, che ha presentato un’interrogazione avente ad oggetto: “Realizzazione di un nuovo asilo nido da 20 posti in via Misentasca nel Comune di Lazzate, su area in comproprietà con il Comune di Misinto”.

Il punto centrale emerso in questi mesi è chiaro: ad oggi non esiste un accordo tra i Comuni di Misinto e Lazzate per la gestione associata del servizio, né risultano posti riservati ai bambini residenti a Misinto.

A seguito dell’interrogazione e delle successive sollecitazioni del gruppo Insieme per Misinto, il sindaco di Misinto ha formalmente scritto al Comune di Lazzate per chiedere un confronto sulla possibilità di una gestione associata dell’asilo nido.

La risposta arrivata da Lazzate, tuttavia, è stata negativa.

Nel frattempo, l’Amministrazione di Misinto aveva comunicato la necessità di un confronto tra i due Comuni per verificare la possibilità di arrivare a un accordo.

“Riteniamo importante che su una questione che riguarda direttamente le famiglie misintesi ci sia la massima chiarezza – sottolinea il consigliere Casata –. Abbiamo presentato un’interrogazione, chiesto più volte risposte e continuato a sollecitare l’Amministrazione affinché si facesse chiarezza sui rapporti con il Comune di Lazzate per la gestione del nuovo servizio. Oggi possiamo finalmente vedere quali passi sono stati compiuti”.

Il gruppo Insieme per Misinto sottolinea inoltre un elemento che considera particolarmente significativo: ogni volta che sono state presentate richieste e sollecitazioni formali, l’Amministrazione comunale si è successivamente attivata nei confronti del Comune di Lazzate.

Un ulteriore elemento che, secondo Insieme per Misinto, merita di essere ricordato riguarda proprio il tema degli investimenti e dei servizi per le famiglie.

“Parliamo di un’Amministrazione che rivendica spesso la propria capacità di ottenere finanziamenti – sottolinea Casata – ma che, nel 2023, ha rinunciato a 900mila euro di finanziamento Pnrr già assegnati al Comune di Misinto e già ottenuti per la realizzazione di un nuovo asilo nido che avrebbe previsto 40 posti, il doppio di quelli contenuti nel progetto attuale. Oggi ci troviamo invece a discutere della possibilità di garantire alle famiglie misintesi l’accesso a un asilo nido realizzato dal Comune di Lazzate anche su un’area in comproprietà con il nostro Comune.“

Per Insieme per Misinto è necessario che l’Amministrazione si attivi concretamente per tutelare gli interessi delle famiglie misintesi e definire con il Comune di Lazzate un accordo chiaro.

La struttura è stata realizzata su un’area in comproprietà tra i due Comuni e il nuovo asilo nido rappresenta un servizio di interesse concreto per le famiglie del territorio. Proprio per questo, secondo il gruppo consiliare, è necessario arrivare rapidamente a un accordo che definisca con chiarezza quale sarà il ruolo di Misinto e, soprattutto, quali concrete possibilità di accesso al servizio avranno le famiglie misintesi.

“Oggi non ci interessano le polemiche, ma i risultati – conclude Casata –

Se c’è un nuovo asilo nido che nasce anche su un’area di proprietà del Comune di Misinto, è doveroso lavorare affinché anche le nostre famiglie possano beneficiarne. Continueremo quindi a seguire la vicenda e a chiedere che si arrivi al più presto a un accordo. Su un servizio così importante non bastano le buone intenzioni: servono i fatti”.

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