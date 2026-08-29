Calcio

VEDANO OLONA – Buona prova del Fbc Saronno nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione di Eccellenza. I biancocelesti hanno battuto 1-0 la Varesina, formazione di serie D, nell’amichevole disputata oggi, sabato 29 agosto, alle 13 al centro sportivo Mario Porta di Vedano Olona. A decidere il test è stata una rete di Malvestio, che ha consentito alla formazione saronnese di aggiudicarsi il confronto con un’avversaria di categoria superiore.

Per il Saronno di mister Danilo Tricarico si tratta soprattutto di un’altra indicazione positiva al termine delle settimane dedicate alla preparazione. Il risultato assume un valore relativo trattandosi di un’amichevole estiva, ma vincere contro una formazione di serie D rappresenta comunque un buon segnale in vista degli appuntamenti ufficiali ormai alle porte. La Varesina ha sfruttato l’incontro anche per dare spazio ai propri giovani. Dal club rossoblù, nonostante la sconfitta di misura, sono infatti arrivate valutazioni positive: «Bene i nostri giovani», il commento della società, che ha sottolineato le buone indicazioni emerse dal test.

Per il Fbc Saronno il conto alla rovescia verso le partite che contano è ormai agli sgoccioli. Domenica 6 settembre è previsto il debutto ufficiale in Coppa Italia di Eccellenza sul campo della Rhodense, mentre domenica 13 settembre prenderà il via il campionato.

Il successo per 1-0 sulla Varesina rappresenta dunque un’altra tappa della marcia di avvicinamento dei biancocelesti alla stagione 2026-2027, con la squadra chiamata ora a completare la preparazione per presentarsi nelle migliori condizioni al primo appuntamento ufficiale.

(foto Varesina calcio)

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