Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese conquista una preziosa ed energica vittoria nell’amichevole estiva contro l’Arcellasco, formazione militante nel girone B di Eccellenza. In una giornata caratterizzata da un caldo torrido, i rossoblù hanno offerto una prestazione di grande spessore e carattere, mettendo in mostra ottime geometrie di gioco e una spiccata solidità difensiva. L’incontro ha fornito indicazioni estremamente positive allo staff tecnico, confermando la crescita costante del gruppo sia sotto il profilo dell’intesa tattica sia sotto quello della tenuta atletica.

La cronaca del match si apre subito con ritmi vivaci: gli ospiti provano a farsi vedere nei primi istanti con una conclusione centrale che sorvola la traversa, ma la risposta della Caronnese è immediata ed efficace. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Di Quinzio, Robbiati si inserisce benissimo sul secondo palo sfiorando il gol da posizione ravvicinata. I padroni di casa continuano a spingere e a costruire manovre corali di alta qualità. Al quattordicesimo minuto Fogal impegna severamente Frigerio con un gran tiro controbalzo.

Poco dopo, al diciottesimo, sale in cattedra El Hilali, che inventa uno splendido scarico di tacco per Colombo, la cui conclusione dal limite dell’area accarezza la traversa. La pressione rossoblù viene premiata al venticinquesimo minuto: da una nuova traiettoria pennellata da calcio d’angolo da Di Quinzio, si scatena un’azione conclusa dal traversone dello stesso Di Quinzio per Robbiati, reattivo nel firmare il vantaggio con un comodo appoggio in rete (1-0). Due minuti più tardi la Caronnese sfiora il raddoppio con una nuova combinazione tra Di Quinzio e Fogal, il cui tiro termina a fil di palo. Nel finale di tempo gli ospiti cercano la reazione con una punizione rasoterra di Strada al trentottesimo, ma il portiere Colombo si fa trovare pronto con una respinta a terra sicura.

La ripresa si apre con un ritmo altrettanto intenso e al quattordicesimo minuto l’estremo difensore della Caronnese Colombo è bravo ad intervenire d’istinto all’altezza del sette per neutralizzare un colpo di testa a botta sicura di Sotelo. Con il passare dei minuti la gara vede l’ingresso delle forze fresche da entrambe le panchine. A tre minuti dal termine c’è spazio per un altro intervento del neo entrato portiere rossoblù Capoccia, che con un ottimo colpo di reni toglie dalla porta una punizione ben indirizzata da Fasoli, sigillando definitivamente l’1-0 finale.

I test pre-stagionali proseguiranno il prossimo 6 settembre 2026 alle 17 di scena al Comunale di Caronno Pertusella: Caronnese-Olginatese.

Caronnese-Arcellasco 1-0

CARONNESE: Colombo, Bobbo, Pisan, Robbiati, Sorrentino, Cocuz, Colombo, Palma, El Hilali, Di Quinzio, Fogal: Entrati nel corso della partita: Capoccia, Al Said, Caluschi, La Ruffa, Zeroli, Minuzzi, Pliscovaz, Fortunato, Boccuzzi, Confalonieri. Allenatore: Andrea Tomasoni

ARCELLASCO: Frigerio, Sotelo, Fasoli, Scaccabarozzi, Garofoli, Redaelli, Caem, Sassella, Giuliano, Strada, Gandola. Entrati nel corso della partita: Scalise, Piatti, Locatelli, Colombo, Marelli, Mazara, Sotelo, Polese, Traversa, Garagnani, Palmieri. Allenatore: Luigi Petrone

Arbitro: De Giovanni della sezione di Milano

Marcatore: 25’ pt Robbiati (C).

(foto archivio)

29082026