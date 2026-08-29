Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la preparazione della Caronnese in vista dell’inizio della nuova stagione di Eccellenza. Oggi, sabato 29 agosto alle 16, i rossoblù torneranno in campo per un nuovo test precampionato affrontando in casa l’Arcellasco. L’ingresso allo stadio sarà libero.

Per la formazione allenata da Andrea Tomasoni si tratta di un’altra tappa del percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali di settembre, utile per mettere minuti nelle gambe e verificare condizione e meccanismi della squadra dopo le settimane di preparazione.

Quello con l’Arcellasco è peraltro un confronto fra due formazioni che si conoscono. La squadra di Erba nella scorsa stagione militava infatti nello stesso campionato di Eccellenza della Caronnese ed era stata avversaria anche del Fbc Saronno. Un test dunque particolarmente indicativo, contro una realtà già conosciuta dal calcio locale. La Caronnese arriva all’appuntamento dopo le amichevoli disputate nelle ultime settimane, fra le quali spicca il successo per 2-1 contro il Club Milano, formazione di serie D, ottenuto il 19 agosto.

L’appuntamento di oggi è fissato alle 16 allo stadio di corso della Vittoria 999 a Caronno Pertusella. Per i tifosi ci sarà la possibilità di seguire gratuitamente l’incontro: la società ha infatti confermato l’ingresso libero.

Per i rossoblù il conto alla rovescia verso le gare che contano è ormai agli sgoccioli: settembre porterà l’inizio della nuova stagione ufficiale e la Caronnese punta a farsi trovare pronta fin dai primi appuntamenti.

29082026