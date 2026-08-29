Calcio

SARONNO – Prosegue la marcia di avvicinamento del Fbc Saronno alla nuova stagione di Eccellenza. Oggi, sabato 29 agosto, i biancocelesti saranno nuovamente in campo per un’amichevole di prestigio: alle 13 a Vedano Olona affronteranno la Varesina, formazione che milita in serie D.

La partita si giocherà sul campo di via Nino Bixio 18 e rappresenterà un altro test significativo per la squadra allenata da Danilo Tricarico, ormai entrata nella fase conclusiva della preparazione estiva. Per il Saronno sarà particolarmente interessante misurarsi con un’avversaria di categoria superiore. Il risultato, come sempre in questa fase, avrà un’importanza relativa: l’obiettivo principale sarà verificare condizione atletica, meccanismi di gioco e progressi del gruppo in vista dei primi appuntamenti che assegneranno punti e qualificazioni.

Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è infatti ormai agli sgoccioli. Il primo impegno ufficiale è fissato per domenica 6 settembre, quando il Saronno debutterà in Coppa Italia di Eccellenza affrontando in trasferta la Rhodense. Una settimana più tardi, domenica 13 settembre, prenderà invece il via il campionato.

Quello di oggi con la Varesina costituisce dunque un’altra importante tappa nel percorso di preparazione dei biancocelesti, chiamati a sfruttare gli ultimi test estivi per arrivare pronti all’inizio della stagione ufficiale.

29082026