Calcio

ROVELLO PORRO – Una sfida di grande prestigio per inaugurare l’avventura casalinga del Como nel massimo campionato giovanile italiano. Oggi, sabato 29 agosto alle 16.45, al centro sportivo “Alfredo Volontè” di via Ariosto a Rovello Porro, i giovani lariani affronteranno la Juventus nella seconda giornata del campionato Primavera 1.

Per il Como sarà una partita dal sapore particolare. I biancoblù sono infatti neopromossi in Primavera 1 e quella contro i bianconeri sarà la loro prima gara casalinga in assoluto nella categoria. A fare da cornice all’appuntamento sarà il centro sportivo rovellese, scelto come “casa” della formazione Primavera del club lariano.

L’arrivo della Juventus rende ancora più interessante un appuntamento che porterà dunque a Rovello Porro una delle formazioni giovanili più prestigiose del calcio italiano. Per il Como sarà anche un primo importante banco di prova davanti al proprio pubblico, dopo il debutto nella nuova categoria avvenuto nella giornata inaugurale del campionato.

Il fischio d’inizio di Como-Juventus è fissato alle 16.45 di sabato 29 agosto, al centro sportivo “Alfredo Volontè” di Rovello Porro. La partita sarà inoltre trasmessa gratuitamente in diretta su Sportitalia Live.

Per Rovello si prepara quindi un pomeriggio di calcio decisamente particolare: il paese ospiterà il debutto interno del Como nella Primavera 1 e una sfida con la Juventus che rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti della nuova avventura dei giovani lariani.

(foto arvhivio)

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