Calcio

ROVELLO PORRO – Una bella cornice di pubblico ha accompagnato il debutto casalingo del Como 1907 nel campionato Primavera 1. Oggi pomeriggio, sabato 29 agosto, i giovani lariani hanno pareggiato 0-0 con la Juventus nella seconda giornata del massimo campionato giovanile nazionale.

La partita si è disputata al Centro sportivo comunale “Angelo Volontè” di Rovello Porro, nuova casa delle gare interne della Primavera del Como, con calcio d’inizio alle 16.45. La sede e l’orario sono confermati anche dal sito ufficiale della Juventus.

Un appuntamento che ha richiamato tanti appassionati sulle tribune dell’impianto rovellese, incuriositi dal debutto del Como e dalla presenza di un’avversaria prestigiosa come la Juventus.

Sul campo è arrivato uno 0-0 combattuto. I lariani hanno costruito alcune delle opportunità più interessanti dell’incontro, andando particolarmente vicini al vantaggio nella ripresa, quando Broggian ha colpito un palo. In altre circostanze è stato invece il portiere juventino Huli a fermare i tentativi dei padroni di casa.

Per il Como arriva così il primo punto della stagione in Primavera 1, dopo la sconfitta di misura nella giornata inaugurale. La Juventus, allenata da Simone Padoin, sale invece a due punti dopo il 2-2 dell’esordio contro il Parma. Il tecnico dei lariani è Gianluca Falsini.

Al di là del risultato, per Rovello Porro è stato soprattutto un pomeriggio di grande calcio giovanile: il debutto del Como al centro sportivo Angelo Volontè ha portato in paese una sfida di Primavera 1 di particolare richiamo e una notevole presenza di pubblico.

(foto Como 1907)

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