Calcio

CESATE – Non soltanto la prima squadra, pronta ad affrontare il campionato di Promozione. In casa SC United prende forma anche il settore giovanile in vista della nuova annata agonistica.

Nella serata di martedì 25 agosto, alle 20.30, al Centro sportivo di Cesate si è svolta la presentazione ufficiale della Juniores Under 19 dell’SC United per la stagione 2026-2027.

Giocatori e staff si sono ritrovati per dare ufficialmente il via alla nuova avventura. La società punta su un gruppo giovane e ambizioso, chiamato a crescere nel corso della stagione e a rappresentare i colori dell’SC United.

«Una squadra giovane, ambiziosa e pronta a mettersi in gioco, insieme a uno staff preparato e motivato», sottolinea il club, indicando come obiettivi quelli di crescere, divertirsi e vivere da protagonisti la nuova stagione.

Prosegue dunque la preparazione dell’SC United su più fronti: accanto alla prima squadra impegnata in Promozione, il club di Cesate guarda anche alla crescita dei propri giovani con la nuova formazione Under 19.

29082026