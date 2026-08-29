Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla conoscenza dei servizi sanitari disponibili sul territorio. Martedì 8 settembre Caronno Pertusella ospiterà una delle tappe del progetto “32 Comuni un solo obiettivo: vivere in salute con i nostri professionisti”, promosso da Asst Valle Olona e Ats Insubria in collaborazione con le Amministrazioni comunali aderenti.

L’iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di via Adua, 169. Per i cittadini sarà possibile presentarsi senza prenotazione per sottoporsi alla rilevazione dei parametri vitali e confrontarsi con l’infermiere di Famiglia e Comunità. Sarà inoltre disponibile un servizio dedicato alla prevenzione delle cadute, con valutazione del rischio e consulenza da parte del fisioterapista.

Durante la stessa fascia oraria sarà presente anche il dietista, ma in questo caso sarà necessario fissare preventivamente un appuntamento. Per la consulenza sul rischio nutrizionale occorre contattare il numero 02 50030778, attivo dalle 7.30 alle 13, il martedì e il venerdì.

La giornata punta così a portare direttamente sul territorio attività di prevenzione e orientamento sanitario, offrendo ai cittadini la possibilità di ricevere valutazioni e indicazioni da parte di diversi professionisti. Tra gli obiettivi c’è anche quello di far conoscere più da vicino le prestazioni garantite dalle Case di Comunità e dal Distretto e di intercettare le esigenze della popolazione.

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