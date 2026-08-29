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CASTELSEPRIO – Due appuntamenti musicali nel fine settimana nella suggestiva cornice del Parco archeologico di Castelseprio. Sabato 5 e domenica 6 settembre, sempre con inizio alle 18, sono in programma due eventi che uniranno musica, letteratura e storia.

Il primo appuntamento è per sabato 5 settembre alle 18 con “Magnificat. Ermengarda, sentimento e ragion di stato”, concerto letterario dedicato alla tragica vicenda di Ermengarda, figlia di Desiderio e sposa di Carlo Magno, figura resa celebre da Alessandro Manzoni nell’“Adelchi”.

Protagonista sarà la voce narrante di Antonetta Carrabs, accompagnata da Letizia Spaggiari al flauto e Marta Pettoni all’arpa. Il programma musicale comprenderà, fra gli altri, brani di Albinoni e Gesualdo da Venosa. Per gli abbonati l’ingresso a “Magnificat” è gratuito, con prenotazione al numero 3666632727.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 6 settembre, ancora alle 18, quando il Parco archeologico ospiterà il Festival LeAltreNote – Vox Musei con “Il suono del tempo”, concerto del Quintetto Kanejo diretto da Denis Salvini.

In questo caso il pubblico sarà accompagnato in un percorso attraverso generi ed epoche differenti, dalla tradizione al jazz e alla musica popolare. Nel programma figurano composizioni e brani di Bach, Patti Page, Leonard Bernstein, Consuelo Velázquez e W. C. Handy, oltre ad altri autori.

Entrambi gli eventi si svolgeranno dunque all’interno del Parco archeologico di Castelseprio, sabato 5 e domenica 6 settembre, con inizio alle 18. Per gli appuntamenti è prevista la possibilità di acquistare il biglietto, mentre per “Magnificat” gli abbonati possono usufruire dell’ingresso gratuito previa prenotazione.

29082026