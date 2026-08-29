SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 28 agosto, spiccano i danni provocati dalla forte grandinata nel Saronnese, il dibattito sull’organizzazione delle lezioni allo Zappa e il progetto educativo dell’Istituzione Zerbi. Interesse anche per la storia della fede nuziale ritrovata e restituita dalla polizia locale alla proprietaria.

Il violento temporale che ha attraversato il Saronnese ha portato grandine, raffiche di vento e pioggia intensa. Caronno Pertusella, e in particolare Pertusella, è stata la zona più colpita, con diverse auto danneggiate dai chicchi di grandine.

A Saronno l’Istituzione Zerbi punta sul metodo pedagogico di Loris Malaguzzi, già sperimentato alla scuola dell’infanzia Monte Santo. L’obiettivo è estenderlo progressivamente a nidi e scuole dell’infanzia, accompagnandolo con la formazione del personale.

Il presidente del Consiglio d’istituto dello Zappa, Maurizio Caccin, interviene sul nodo dei doppi turni durante i lavori alla scuola. La richiesta è di valutare e rendere trasparenti tutte le possibili alternative, evitando che i disagi organizzativi ricadano sugli studenti e sulle famiglie.

A Limbiate la polizia locale è riuscita a rintracciare la proprietaria di una fede nuziale ritrovata insieme a vecchie fotografie. Attraverso verifiche e segnalazioni, gli agenti sono risaliti all’anziana donna, restituendole un ricordo dal grande valore affettivo.